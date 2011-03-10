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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

گزارش مهر از ایتالیا - 13/

آغاز به‌کار همایش معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری ایتالیا در ایران

آغاز به‌کار همایش معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری ایتالیا در ایران

همایش معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری ایتالیا در ایران امروز پنجشنبه در شهر میلان با حضور سفیر کشورمان آغاز به‌کار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایتالیا، امروز پنج شنبه همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران در شهر میلان با حضور سفیر ایران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا و مسئولان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران آغاز به کار کرد.

در این همایش که با استقبال چشمگیر سرمایه گذارن ایتالیایی مواجه شده، قرار است سرمایه پذیران بخش خصوصی ایران، طرحها و پروژه های خود را به آنها معرفی کنند.

استقبال سرمایه گذاران ایتالیایی به نحوی است که سالن همایش مملو از سرمایه‌گذاران است و بسیاری از آنان ایستاده در سالن همایش حضور دارند.

در این همایش بیش از 30 شرکت بخش خصوصی و نیمه دولتی ایران طرحهای خود را به سرمایه گذاران ایتالیایی معرفی خواهند کرد.

کد مطلب 1271320

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