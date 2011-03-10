به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایتالیا، امروز پنج شنبه همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران در شهر میلان با حضور سفیر ایران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا و مسئولان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران آغاز به کار کرد.

در این همایش که با استقبال چشمگیر سرمایه گذارن ایتالیایی مواجه شده، قرار است سرمایه پذیران بخش خصوصی ایران، طرحها و پروژه های خود را به آنها معرفی کنند.

استقبال سرمایه گذاران ایتالیایی به نحوی است که سالن همایش مملو از سرمایه‌گذاران است و بسیاری از آنان ایستاده در سالن همایش حضور دارند.

در این همایش بیش از 30 شرکت بخش خصوصی و نیمه دولتی ایران طرحهای خود را به سرمایه گذاران ایتالیایی معرفی خواهند کرد.