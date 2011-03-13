نادر واثقی در گفتگو با مهر در حاشیه همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری اسپانیا و ایتالیا در ایران گفت: در بخش ساخت و ساز مسکن پیشنهادی برای فروش مصالح ساختمانی مطرح شد و دو شرکت در بخش سرمایه گذاری تصمیم به همکاری با ایران گرفتند.

این فعال در این بخش ساخت و ساز و مسکن کشور با اشاره به اینکه مقررشد سرمایه گذاران ایتالیایی برای بازدید به ایران سفر کنند، تصریح کرد: قرار شد پروژه ها بیشتر توسط آنها مطالعه، تا مشخص شود که کدام یک برای سرمایه گذاری جذابیت بیشتری دارد.

وی اظهارامیدواری کرد که به زودی در منطقه آزاد کیش همکاریها با سرمایه گذارهای ایتالیایی برای ساخت و ساز بیشتر شود و در عین حال گفت: حجم پروژه های معرفی شده به سرمایه گذاران اسپانیایی و ایتالیایی بالا است. واثقی از معرفی 5 پروژه ساخت و ساز هر یک به ارزش 500 میلیارد تومان خبرداد.

وی پیشنهاداتی را برای برگزاری چنین همایشهایی مطرح کرد و افزود: در حال حاضر حدود هزار شرکت ایتالیایی با ایران زمینه های همکاری را دارند، بنابراین به نظر می رسد پیش از سفر هیئت سرمایه پذیر بهتر بود تا با این شرکتها از طرق مختلف نظیر ارتباط الکترونیکی، پروژه ها و طرحهای قابل ارائه و افرادی که در این سفر حضور خواهند داشت اعلام می شد.

این سرمایه گذار در بخش مسکن با تاکید بر اینکه اقتصاد تنها توسط بخش دولتی قابل گردش نیست، افزود: اما در عین حال پروژه های دولتی توسط دستگاههای دولتی ضمانت می شود و این ضمانت برای بخش خصوصی هم باید وجود داشته باشد.

واثقی یکی از موارد مهم برای سرمایه گذاران را توجه به ریسک دانست و تصریح کرد: سرمایه گذاران بزرگ ریسک پذیر نیستند. وی بیمه کردن طرحها و پروژه ها توسط شرکتهای بیمه داخلی را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: در صورت چنین کاری سود سرشاری نیز نصیب اقتصاد ایران می شود، ضمن اینکه بیمه طرحها باعث جذاب تر شدن پروژه ها برای سرمایه گذاران خارجی خواهد شد.