به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه طی سخنانی در کنگره بین‌المللی بزرگداشت حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی اظهار داشت: امروز دو ماموریت متوجه جمهوری اسلامی ایران است که اولین و مهمترین آن الگوسازی است.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم در این سرزمین که به اعتقاد من خدای متعال همان طور که پیغمبران و اهل بیت و مجاهدان را آفرید و برای هر کدام از آنها ماموریتی قرار داد ایران را آفرید و برای این کشور نیز ماموریتی قرار داد.

وی اضافه کرد: خدای متعال هم این کشور را در فراز و نشیب حوادث بشری آبدیده کرد و برای این کشور ماموریتی قرار داد و همه امکانات لازم را در اختیار آن قرار داد تا ماموریت تاریخی را اجرا کند.

رئیس جمهور تبیین و تدوین و انتشار اندیشه حکومت جهانی و انسان کامل را دومین ماموریت جمهوری اسلامی برشمرد و تاکید کرد: هدیه‌ای بالاتر برای بشریت وجود ندارد که در برابر اندیشه سیاه مادی، اندیشه الهی پیوستن و برقرار کردن حاکمیت جهانی انسان کامل به بشریت عرضه کنیم.

وی ادامه داد: این خلاصه و تجلی همه خوبیها و زیباییها و برآورنده همه آرزوهای تاریخی بشریت است و پایگاه اصلی انجام این ماموریت‌های مهم قم است.

احمدی نژاد گفت:‌ کار عملی حقیقی جز دعوت به انسان کامل نیست و رمز ماندگاری علمای عامل ما این است که همه حیات خود را به عشق انسان کامل و در پیوستگی انسان کامل و معرفی این انسان فرض کرده است.

بشارت احمدی‌نژاد به علما

احمدی نژاد تاکید کرد: می خواهم به شما بشارت بدهم که به لطف مجاهدت علمای بزرگ ما پیامبران و اهل بیت(ع) و فداکاری ‌های ملت ایران و پیشرفت‌های علمی بشریت مرزها به سرعت در حال برچیده شدن است و اندیشه جهانی به سرعت در حال گسترش است.

وی گفت: از دهکده جهانی و نظم نوین جهانی طرح پلیدی از سوی شیطان بزرگ برای جلوگیری از رشد بشری برای جامعه جهانی بود که به فضل الهی از هم پاشید.

وی در ادامه از آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی به عنوان انسان نمونه متعالی و کمال یافته یاد کرد و اظهار داشت: اگر بزرگان ما امروز حضور داشتند چقدر برای بشریت ثمر داشتند و اگر 10 سال دیگر می‌بودند، چگونه بودند.

وی گفت: به فضل الهی جامعه بشری به سرعت در این مسیر در حال حرکت است و این طاغوت‌ها و مستکبرین که در نوع خود و مقیاس با طاغوت‌های طول تاریخ به لحاظ فساد، چپاولگری، خشونت، ضدیت با ارزش‌های الهی و آسمانی و ضدیت با اصل و حقیقت انسان کامل و کشتار و جنایت علیه بشریت بی‌نظیرند و شاید نقطه کمال و نهایی همه طاغوت‌ها و بزرگترین مانع در برابر جهانی شدن در حال فروریختن است.

وی با بیان اینکه بیداری اسلامی در سراسر جهان در حال وقوع است، یادآور شد: آن حرکت اصلی در راه است و خواهد آمد و نشانه‌هایش در گوشه و کنار دنیا آشکار شده است.