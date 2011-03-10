ماموریت صدا و سیما هدایت درست افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام ابوالفضل ولایی ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیر کل و معاونان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی اظهار داشت: رسانه ملی در تلاش برای انعکاس نور حقیقت است و با رویکرد پیشگیرانه ای که در سال های اخیر اتخاذ کرده به صورت پیشتازانه وارد عمل شده و به مقابله با تهاجمات جنگ نرم می پردازد.

وی افزود: صدا و سیما نسبت به حفظ امنیت نگاهی عالمانه و فرهنگی دارد و از این رو به دلیل داشتن ماموریت و مخاطب مشترک، همپای بسیج در راس دستگاه های مدافع گفتمان انقلاب اسلامی قرار دارد.

حجت الاسلام ولایی در ادامه گفت: همسویی بسیج و صدا و سیما از همدیگر جدایی ناپذیر است و این را می توان در تولید برنامه های متنوع رسانه ای آن به عینه مشاهده کرد.

وی با اشاره به اهمیت صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در بین مناطق آذری نشین کشور اظهار داشت: این مرکز در حرکتی رو به رشد و متعالی با تدبیر مدیر کل، مدیران و کارکنان کارآمد توفیقات روز افزونی را در مسایل راهبردی کشور به دست آورده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: همکاری های صدا و سیمای استانی و سپاه عاشورا به عنوان دو نهاد که زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب فعالیت دارند باید منسجم تر از پیش ادامه داشته باشد.

علی نواداد اظهار داشت: این مرکز خارج از حیطه وظایف سازمانی خود، به بسیج و مسائل آن نگریسته که ماحصل تبلور تفکر بسیج در وجود فعالان رسانه ملی در استان است.

وی اضافه کرد: پایگاه مقاومت بسیج این مرکز در سال 87 پایگاه نمونه کشوری و در سال 88 پایگاه برتر در عملکرد استانی شناخته شده است و اعضای آن از برنامه سازان گروه بسیج مرکز هستند.

نواداد با تاکید بر اینکه در سال 89 فعالیت گسترده ای در تولید برنامه های صدا و سیما برای اشاعه فرهنگ بسیج داشتیم، ادامه داد: امیدواریم در عملکرد سال 90 برنامه های پر بارتری در این عرصه داشته باشیم.