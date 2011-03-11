بهره مندی از نخبگان اولویت شبکه رادیویی البرز است

علی سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در خصوص ارزیاب از فعالیت های شبکه رادیویی البرز در سال 89 گفت:

سال 89 برای شبکه البرز سالی پرکار، پویا و پرفراز و نشیب بود و کارکنان این شبکه با همت و تلاش مضاعف کارنامه درخشانی را رقم زدند.

وی ادامه داد: مدیریت پیام، نظارت از ایده تا پخش، تغییر و تحول در ساختار و محتوای برنامه ها، گسترش امکانات و توسعه تجیهزات و سیستم های فنی، همه و همه موجب ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیت ها و در نهایت برنامه های شبکه در سال 89 داشته است.

این مدیر خاطرنشان کرد: همچنین افزایش درآمدها و کاهش هزینه های شبکه، آثار و نتایج بسیار مطلوبی بر فضای کلی مجموعه داشت که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.



وی در خصوص محورهای عملکرد این شبکه رادیویی نیز گفت: شبکه رادیویی البرز هم گام با دیگر شبکه های رسانه ی ملی در جهت افقها و چشم اندازهای روشن و متعالی نظام و سازمان حرکت می کند.

سیفی یادآور شد: مولفه های دین، اخلاق، امید و آگاهی، تلاش در مسیر پیشرفت و عدالت، دستیابی به علوم و فناوری های نوین، به کارگیری اندیشه های خلاق و متعهد و بهره مندی از نظرات نخبگان و فرهیختگان از اصول و اولویت های فعالیت شبکه ی البرز است.

حرکت در سال 90 در راستای رضایتمندی بیشتر مخاطب است

این مدیر در خصوص برنامه های این رسانه شنیداری برای سال 90 نیز گفت: با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های موجود در شبکه، آن چه مسلم است حرکت و رشد مجموعه روبه جلو و بی وقفه است و سال 90 برای شبکه با جایگاه و تعریفی نو به مخاطبانش معرفی خواهد شد و این یعنی برهه ای تازه و حضوری نوین که بی تردید در راستای رضایت مندی هرچه بیشتر مخاطبان شبکه خواهد بود.



وی با اشاره به برنامه های نوروز 90 نیز گفت: پس از انجام بررسی های کارشناسانه و ارزیابی نیازهای جامعه ی مخاطبان ، برنامه سازان با هم اندیشی کارشناسان و مشاوران طرح های بسیار خوب و جذابی را برای نوروز 90 ارائه دادند که از آن میان چند طرح برگزیده شد و برای تولید و پخش به تصویب رسید که از آن جمله می توان برنامه های" یک سبد گل"، "هفت سلام نو بهار"، "لطفاً سلامت باشید"، "نسیم صبا"، " طلوع احسن الحال"، "صبح نو"‌، "‌بهار 90"،‌" سی درسی"، " نیمکت" و " سال از نو" اشاره کرد.



سیفی هدف از ساخت ویژه برنامه های فوق را شروع پرنشاط سال جدید برشمرده و تاکید کرد: در این برنامه ها ساعاتی شاد و مفرح در قالب برنامه هایی با محتواهای مورد علاقه مخاطبان از انتن رادیو البرز پخش خواهد شد.