به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست اندیشمندان تشیع و تسنن خراسان جنوبی در بیرجند، با بیان اینکه تقریب مذاهب، پایه و اساس وحدت اسلامی است، اظهار داشت: شرط و لازمه بیداری مسلمانان جهان که هم اکنون در برخی کشورهای اسلامی آغاز شده، داشتن وحدت اسلامی است.

دبیرکل پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه اگر مسلمانان به وحدت برسند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را شکست بدهد، افزود: براداران شیعه و سنی باید یگدیگر را بپذیرند زیرا فتوای هر کدام با دلیل و استدلال بوده و برای خودشان نیز حجت است.

وی بزرگ کردن اختلافات و تبدیل آن به جنگ و درگیری را مهمترین موانع در رسیدن مسلمین به وحدت عنوان کرد و بیان داشت: در راستای ایجاد وحدت، باید بیشتر به مشترکات و آنچه موجب وحدت اسلامی می شود پرداخته شود .

آیت الله واعظ زاده خراسانی خاطر نشان کرد: توحید، نبوت و معاد از جمله مشترکات است که توجه به آن می تواند مایه وحدت بین این مذاهب شود .

وی به قدمت حوزه های علمیه و مراکز دینی قم و نجف اشاره کرد و ادامه داد: در این مراکز هزاران عالم پرورش یافته و کتاب های زیادی به تالیف رسیده که دیگر مذاهب اسلامی باید ارزش علمی آن را بشناسند لذا اگر شیعه و سنی چنین دیدگاهی به هم داشته باشند وحدت حاصل می شود .

آیت الله واعظ زاده خراسانی با بیان اینکه در مذاهب اسلامی نباید صحبت از آن شود که کدام مذهب حق و کدام باطل است، گفت: وحدت به عنوان رمز پیروزی امت اسلامی بوده و اتحاد جزء ضروریات دین اسلام است.

عضو مجمع علمای جهان اسلام در پایان یادآور شد: وحدت امت اسلام در قرآن کریم بارها مورد تاکید قرار گرفته، زیرا فقط در سایه وحدت می توان برای قدرت های استعماری و استکباری به پیروزی رسید.