4400 دستگاه کمباین فرسوده در کشور تعویض می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علیرضا سائلی در حاشیه بازدید از کارخانه کمباین سازی سهند تبریز، با اشاره به توانمندی بخش صنعت کشور در تولید ناوگان زراعی مورد نیاز گفت: سالانه 500 دستگاه کمباین به ناوگان زراعی کشور اضافه می شود که از این تعداد 350 دستگاه در دو کارخانه کمباین سازی سهند تبریز و اراک تولید می شود .

سائلی اضافه کرد: در صورت تامین نیاز داخلی توسط کارخانه های کمباین سازی تبریز و اراک دیگر نیازی به واردات کمباین نخواهیم داشت .

وی هدف از تجهیز و نوسازی ناوگان زراعی کشور را کاهش مصرف سوخت، افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی و کاهش ریزش محصول تولیدی به هنگام برداشت ذکر و خاطر نشان کرد: ارتقای دانش فنی بهره برداران با تزریق یافته های جدید علمی به این بخش، علاوه بر حمایت از تولید کنندگان بخش صنعت مرتبط با کشاورزی در آینده نزدیک، چهره بخش کشاورزی کشور تغییر یافته و گامهای اساسی به سوی توسعه پایدار برداشته خواهد شد .

مدیرکل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه مکانیزاسیون از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرح هدفمند سازی ی ارانه ها در بخش کشاورزی است گفت: همکاری های توسعه یافته صنایع مرتبط با بخش کشاورزی می تواند ضریب مکانیزاسیون کشاورزی را به صورت چشمگیری، ارتقاء دهد .

علیرضا سائلی با اشاره به تقویت و تجهیز ناوگان زراعی و باغی کشور گفت: با اجرای طرح هدفمندسازی ی ارانه ها در کشور، گام بسیار بزرگی در راه توسعه همه جانبه برداشته شده و حمایت مستقیم دولت از بخش کشاورزی، در صورت توسعه مدیریت و نظارت در این بخش، آینده بسیار روشنی را نوید می دهد .

وی ی کی از مهمترین مسایل مربوط به ناوگان زراعی و باغی کشور را نوسازی ناوگان فرسوده بخش کشاورزی بیان کرد و گفت: تولید کارخانه باید در راستای اجرای طرح هدفمندسازی ی ارانه ها برای کاهش مصرف سوخت تراکتورهای تولیدی برنامه ریزی شود که این امر می تواند علاوه بر افزایش میزان درآمد بهره برداران، کمک بزرگی به اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و ارتقاء توان اقتصادی کشور در اجرای برنامه های زیر ساختی توسعه کشور باشد .

در ادامه این مراسم همچنین رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه پس از راه اندازی سایت سازمان، تاکنون 479 نفر از صاحبان کمباین در سامانه اینترنتی سازمان ثبت نام و 72 نفر از آنان برای تعویض کمباین فرسوده اعلام آمادگی کرده اند گفت: تعداد 120 دستگاه کمباین در طول برنامه پنجم توسعه، در آذربایجان شرقی تعویض خواهد شد که بزودی تعویض 16 دستگاه کمباین در سال اول شروع خواهد شد.

مسعود محمدیان، با تاکید بر اینکه کمباین سازی سهند تبریز توان تولید 200 دستگاه کمباین در سال را دارد، گفت: این کارخانه قادر است کمباین های فرسوده شمال غرب کشور را تعویض کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به این موضوع که 20 درصد تولید سالانه کارخانه تراکتور سازی ایران، در بخش زراعی استان جذب می شود، گفت: تاکنون از دارندگان 27 هزار تراکتور موجود در استان آذربایجان شرقی، 21 هزار و 567 نفر در سامانه اینترنتی سازمان ثبت نام کرده اند و از این تعداد شش هزار و 400 نفر برای تعویض تراکتور اعلام آمادگی کرده اند .