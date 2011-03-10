مدیرروستا با باشگاه پاس به توافق رسید/ بازگشت عاشوری و گروسی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا که در هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر به دلیل نتایج ضعیف تیم فوتبال پاس همدان از سمت خود کناره گیری کرده بود، به دنبال وداع محمود یاوری از این تیم مجددا به جمع سپیدپوشان همدانی بازگشت.

مسئولان باشگاه پاس پس از جدایی محمود یاوری از این تیم با چند مربی وارد مذاکره شدند که یکی از آنها علی اصغر مدیرروستا بود. درنهایت مدیرروستا آمادگی خود را برای بازگشت به همدان اعلام کرد تا شاید بازهم منجی این تیم شود و زمینه بقای همدانی‌ها در لیگ برتر را فراهم آورد.

او که فصل گذشته نیز با همراهی محسن عاشوری و محسن گروسی منجی تیم فوتبال پاس همدان شده و مانع از سقوط این تیم به لیگ دسته اول شده بود، در بازگشت دوباره به جمع سپیدپوشان بازهم این دو مربی را در کنار خود خواهد داشت.

محسن عاشوری از امروز در تمرینات تیم پاس همدان شرکت می کند و از فردا علی اصغر مدیرروستا مراحل آماده سازی این تیم را زیر نظر خواهد گرفت. پس از جدایی محمود یاوری از تیم فوتبال پاس همدان تمرینات این تیم طی روزهای گذشته زیر نظر "سرادان گمالوویچ" صربستانی برگزار می شد.

تیم فوتبال پاس همدان با 21 امتیاز رتبه هجدهم جدول رده بندی لیگ برتر را در اختیار دارد. این تیم 16 هفته است، به پیروزی نرسیده و حرکتی نزولی در جدول رده بندی داشته است. پاس همدان در هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز شنبه هفته پیش رو در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به دیدار صبای این شهر می رود.