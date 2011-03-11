دختران شمشیرباز به مدال نرسیدند/ پایان رقابتهای انفرادی با یک برنز برای ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، در ادامه سومین روز از رقابتهای شمشیربازی جوانان و نوجوانان آسیا ظهر امروز جمعه رقابتهای دختران جوان در اسلحه سایر پیگیری شد که چهار نماینده کشورمان موفق به کسب مدال نشدند و در مراحل مختلف با قبول شکست برابر رقیبان از دور رقابتها کنار رفتند.

در رقابتهای امروز و در دور مقدماتی فائزه رفیعی با 2 برد و 3 باخت رنکینگ 31 را کسب کرد، شیما میری با 3 برد و 2 شکست رنکینگ 15 را به دست آورد، پریماه برزگر با 3 برد و 2 باخت صاحب رنکینگ 16 شد و محدثه طاهرخانی بدون کسب پیروزی صاحب رنکینگ 38 شد. در این بین تنها طاهرخانی موفق به صعود به جمع 32 نفر برتر نشد و از دور رقابتها کنار رفت.

در مرحله بعد که با حضور 64 شمشیرباز برتر برگزار شد میری و برزگر با قرعه استراحت مواجه شدند و به جمع 32 نفر برتر راه یافتند. فائزه رفیعی نیز با پیروزی برابر حریفی از هند به مرحله بعد راه یافت. اما در مرحله یک شانزدهم نهایی پریماه برزگر به حریفی از قزاقستان باخت و رفیعی نیز با شکست برابر حریف قزاق از دور رقابتها کنار رفتند.

در این بین تنها شیما میری موفق شد با پیروزی برابر حریفی از تایلند به جمع 16 شمشیرباز برتر راه پیدا کند اما این دختر جوان ایران نیز در این مرحله برابر نماینده قزاقستان شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت تا دست دختران ایران از رسیدن به مدال در بخش انفرادی کوتاه بماند.

به این ترتیب در پایان رقابتهای انفرادی پسران و دختران که با حضور 19 نماینده کشورمان در این بخش برگزار شد، محمد رهبری تنها شمشیربازی بود که موفق شد ایران را صاحب یک مدال برنز کند. رقابتهای شمشیربازی جوانان و نوجوانان آسیا از روز شنبه با رقابتهای بخش تیمی در بانکوک تایلند پیگیری خواهد شد.