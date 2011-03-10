زنگ نیکوکاری در مدارس کشور نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حسین انواری ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و زکریا یازرلو، معاون پرورشی و تربیت ‌بدنی وزیر آموزش و پرورش حضور داشتند.

سرپرست کمیته امداد با اشاره به اینکه 100 هزار پایگاه در سراسر کشور آمادگی جمع‌آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم را دارند، گفت: در برگزاری جشن نیکوکاری امسال همانند سالهای گذشته سازمان بسیج مستضعفین، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و کمیته امداد همکاری دارند.

انواری با اشاره به اینکه سال گذشته درآمد حاصل از جشن نیکوکاری 13 میلیارد تومان بود، افزود: پیش‌بینی می‌شود این مبلغ امسال بالغ بر 20 میلیارد تومان باشد.

وی گفت: کمکهای جمع‌آوری شده به خصوص کمکهای نقدی در اسرع وقت به نیازمندان و محرومان داده خواهد شد ضمن اینکه کمکهای غیرنقدی نیز پس از بسته ‌بندی به نقاط محروم کشور ارسال می‌شود.