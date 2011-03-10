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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

زنگ نیکوکاری در مدارس کشور نواخته شد

زنگ نیکوکاری در مدارس کشور نواخته شد

زنگ نیکوکاری صبح پنج شنبه به طور نمادین در مدرسه راهنمایی دخترانه امام رضا (علیه‌السلام) شهر تهران با حضور سرپرست کمیته امداد و معاون وزیر آموزش و پرورش نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حسین انواری ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و زکریا یازرلو، معاون پرورشی و تربیت ‌بدنی وزیر آموزش و پرورش حضور داشتند.

سرپرست کمیته امداد با اشاره به اینکه 100 هزار پایگاه در سراسر کشور آمادگی جمع‌آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم را دارند، گفت: در برگزاری جشن نیکوکاری امسال همانند سالهای گذشته سازمان بسیج مستضعفین، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و کمیته امداد همکاری دارند.

انواری با اشاره به اینکه سال گذشته درآمد حاصل از جشن نیکوکاری 13 میلیارد تومان بود، افزود: پیش‌بینی می‌شود این مبلغ امسال بالغ بر 20 میلیارد تومان باشد.

وی گفت: کمکهای جمع‌آوری شده به خصوص کمکهای نقدی در اسرع وقت به نیازمندان و محرومان داده خواهد شد ضمن اینکه کمکهای غیرنقدی نیز پس از بسته ‌بندی به نقاط محروم کشور ارسال می‌شود.

کد مطلب 1271347

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