رزرو اسکان فرهنگیان در قم تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید رضا سوری قبل از ظهر پنجشنبه در دومین جلسه هماهنگی ستاد اسکان فرهنگیان که در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد تأکید کرد: رزرو اسکان فرهنگیان در قم تنها از طریق اینترنت امکان پذیر خواهد بود و به هیچ وجه نباید فرهنگیان برای رزرو مکان اسکان خود از طریق تلفن تماس بگیرند.



وی در ادامه گفت: نرخ اسکان فرهنگیان درسال جاری نسبت به سال گذشته بدون تغییر و هیچگونه افزایشی نخواهد داشت.



قائم مقام ستاد مرکزی اسکان فرهنگیان قم اظهار داشت: نظافت در اسکان فرهنگیان و زائرین حرف اول را می‌زند و این امر بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.



معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان قم گفت: تجهیزات مراکز اسکان فرهنگیان در ایام نوروز کامل است و مراکزی که به تجهیزات و وسایلی نیاز داشته باشند تهیه خواهد شد که در انبار بسیاری از اقلام موجود است.



وی با تأکید بر برخورد خوب مسئولان در ستاد‌های پذیرش فرهنگیان بیان داشت: برخورد و پاسخگویی به فرهنگیان و زائران باید مناسب و در شأن زائران کریمه اهل بیت(ع) صورت گیرد.



نمازخانه‌های مدارس قم نیز آماده پذیرایی از فرهنگیان و زائران است



رئیس ستاد اجرایی اسکان نوروزی زائرین فرهنگی استان قم در ادامه جلسه اظهار داشت: در ایام نوروز علاوه بر کلاس‌های موجود، نمازخانه‌های مدارس نیز آماده پذیرایی از فرهنگیان و زائران سراسر کشور خواهد بود.



رضا افشاری‌نژاد بیان داشت: ‌جلسات هماهنگی توجیهی برای سرایداران واحدهای آموزشی تحت پوشش ستاد اسکان فرهنگیان برگزار می‌شود.



وی گفت: طراحی بنرهای اطلاع رسانی و طراحی و چاپ نقشه راهنمای زائران جهت نصب و توزیع در ورودی‌های شهر از جمله مواردی است که در زمینه اطلاع رسانی انجام شده است.



افشاری‌نژاد اظهار داشت: در جهت خرید وسایل بهداشتی و تجهیزاتی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش ستاد اسکان در حد مقدورات و تجهیز برخی اماکن جدید اقامتی جهت رفاه حال میهمانان نیز اقداماتی صورت گرفته است.



وی با اشاره به اینکه پذیرش زائرین فرهنگی در روزهای اول بسیار پرتراکم خواهد بود اظهار داشت: عملاَ از روز 25 اسفندماه مجبور به پذیرش زائرین فرهنگی هستیم در صورتی که در سراسر کشور، پذیرش از تاریخ بیست و هشتم است.



رئیس ستاد اجرایی اسکان نوروزی زائرین فرهنگی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: در پایان دوره برای هر سرایدار نمره‌ای با توجه به فرم‌های ارزیابی درنظر گرفته می‌شود و سرایدار نمونه و بر‌تر مورد تشویق و تقدیر قرار خواهد گرفت.