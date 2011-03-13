برنامه های نوروزی شبکه رادیویی البرز در ایام عید اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،" یک سبد گل " عنوان برنامه ای 90 دقیقه ای است که به همت مریم قاسمی تهیه کننده گروه طرح و برنامه برای ایام نوروز در نظر گرفته شده است این برنامه آیتم های فراوانی همچون نوروز نامه، گلابدون ، نارنج وترنج ، نقل ونبات ، فال نامه بیدوبیدمشک ، صندوقچه ، ترمه و زیر گذر را در خود گنجانده است .

یک سبد گل از آغازین روز فروردین ماه به مدت شش روز به روی آنتن می رود.هدف از این برنامه ایجاد فضایی شاد متناسب با روز های نوروز است وبا پرداختن به موضوعاتی از قبیل سفر، تغذیه ، صله رحم ، آداب ورسوم ایرانی آگاهی لازم برای داشتن نوروزی شادوسلامت فراهم می کند.

هفت سلام نو بهار

هفت سلام نو بهار عنوان برنامه ای 90 دقیقه ای است از گروه عصرگاهی به تهیه کنندگی خانم ها منصوره توحید لو و سولماز عطایی و آقای ساجد قدوسیان برای ایام نوروز از ساعت 7 تا 8:30 در نظر گرفته شده است . این برنامه از بخشهای مختلفی همچون نمایش و گزارش از آداب ورسوم نوروز سوغات و صنایع دستی شهر های گوناگون و مصاحبه با شخصیتهای مختلف کارتونی تشکیل شده است.

هدف از این برنامه ایجاد فضایی متناسب با ایام نوروز برای خانواده ها و نوجوانان ایرانی ست

لطفاً سلامت باشید

تعطیلات نوروزی زمان مناسبی برای بیشتر خانواده های ایرانی است تا به صله ارحام بپردازند .

یا به سراغ مسافرتهای جمعی بروند این ایام با همه ی شیرینی که دارند می توانند با کوچکترین غفلت به خاطره ای تلخ بدل شوند آماده و هوشیار بودن در این رهگذر می تواند راه حوادث را تا حدود زیادی مسدود نماید همه ی آنچه گفته شد دستمایه حامد توکل تهیه کننده ی گروه شبانگاهی قرار گرفته تا برنامه ای با عنوان لطفاً سلامت باشید را در ایام نوروز جایگزین فارنهایت سیزده سی کند .

این برنامه می کوشد با قطعات نمایشی کوتاه بعضی غفلت ها را باز نهایی کند واز منظر مردم و کارشناسان راههای پیشگیری یا درمان بسیاری حوادث را بررسی کند.

نسیم صبا

گروه نیمروزی رادیو البرزبرای 11 روز آغازین فروردین ماه از ساعت 6 تا شش و 30 دقیق صبح برنامه ای با عنوان نسیم صبا در نظر گرفته است.

این برنامه به تهیه کنندگی سارا آقا محمدی به روی آنتن می رود ودر هر برنامه مخاطبان بخشی از ادعیه هایی مربوط به بهار طبیعت و نوروز را می شنوند .هر برنامه موضوعی خاص دارد وپس ازطرح موضوع مصداقهایی از مفاهیم موجود در دعا ودر زندگی مورد بررسی قرار می گیرد .

این برنامه می کوشد راهکارهای مردم برای عملکرد بهتر در سال جاری را پیش روی شنوندگان قرار دهد.

طلوع احسن الحال

عنوان تک برنامه ای است که در ساعت شش بامداد اولین روز فروردین با تلاش سارا آقا محمدی از گروه نیمروزی پخش خواهد شد.

سارا آقا محمدی می کوشد در این برنامه به حلول سال نو و تاثیر نو شدن زمان بر دیگر رفتار ها بپردازد و عبارت احسن الحال را در دعای تحویل سال را بن مایه ی خود قرار داده است .

صبح نو

عنوان برنامه ای است که طی 13 روز آغازین سال 90 جایگزین برنامه صبح البرز خواهد شد .

نوید دانشور و مصطفی فرهنگی تهیه کنندگان گروه صبحگاهی می کوشند در این برنامه به نقش اعضای خانواده در تعیین مکان تعطیلات و سفر و تاثیر آن بر خانواده و روایت داستان های کوتاهی درباره ی موضوع برنامه بپردازند این برنامه با روایت قطعات ادبی کوتاه بهاری سعی در ایجاد فضایی شاد و مفرح متناسب با حس وحال اجتماع داشته باشد.

بهار90

بهار نو به عنوان تک برنامه ی ویژه ی ساعات تحویل سال است که به همت آقایان سید سعید حسن تاش و حامد توکل از گروه شبانگاهی از ساعات 24 تا چهار صبح به روی آنتن می رود طی این چهار ساعت شنوندگان قصه های طنز شب عید در سالهای گذشته رو این منظوم و طنز از نوروز و خانواده ها خاطرات هنرمندان و ورزشکاران از زبان خودشان قطعات طنز نمایشی ،روایتهایی از آداب و سنن نوروزی و متنهایی با موضوع دید و بازدید عیدی خرید شب عید را خواهند شنید.

هدف از این برنامه ترویج آداب و سنن صحیح ایرانی ،اسلامی است وترویج خود باوری و فرهنگی است.

سی درسی

برنامه ای است از گروه عصر گاهی در قالب مسابقه که این بار سئوالاتش را با دست اندرکاران رادیو البرز مطرح می کند هر جلسه 3 نفر از اعضای یک واحد رادیو با یکدیگر به رقابت علمی می پردازند .این برنامه فضایی شاد و مهیج را برای مخاطبان به ارمغان می آورد این برنامه با تلاش کامبیز نقاش آماده و ارائه خواهد شد.

نیمکت

نیمکت برنامه ای است 30 دقیقه ای از گروه عصرگاهی با تهیه کنندگی مهران جوادی نیا و کامبیز نقاش این برنامه به بررسی رویداد های ورزش سال گذشته و حواشی آن خواهد پرداخت و اتفاقات مهم ورزشی سال 89 به زبان طنز مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .آیتم های نیمکت عبارتند از :حواشی نیمکت تیم ملی،نیمکت خالی،نیمکت نشین ،پشت نیمکت ، روی نیمکت و نیمکت نوروزی

سال از نو

برنامه ای متفاوت برای ایام ویژه ی نوروز است که توسط گروه نیمروزی از هفتم فروردین به تهیه کنندگی خانم ها سمیه فضل علی و لیلا مویدی به صورت زنده ومستقیم روی انتن خواهد رفت .این برنامه در قالب ترکیبی نمایشی بوده که بر اساس آیتم های در نظر گرفته ،موضوعات متنوعی را برای مخا طبان فرهیخته ، جوانان و خانواده های محترم تهیه و تدارک دیده شده است.

از آنجا که زمان پخش برنامه مصادف با هفته ی دوم نوروز است و از طرفی رویکرد برنامه هم اقتصادی است، لذا عوامل برنامه ساز سعی دارند با ایجاد فضایی مفرح و شاد به همراه ارایه ی آموزش های کاربردی به مباحثی از حوزه های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بپردازند .بهره بردن صحیح از تعطیلات نوروزی در کنار الگوی صحیح مصرف از اهداف مهم این برنامه است.