به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اتریشی این ابزار را که از یک کلاه ویژه و سطح تعاملی رایانه ای برخوردار بوده و برای اولین بار در نمایشگاه CeBIT سال جاری به نمایش گذاشته اند، ویژه افرادی ابداع کرده اند که از اختلالات حرکتی یا کلامی برخوردارند تا به این شکل بتوانند آنچه فکر می کنند را تایپ کنند.

کلاه این ابزار برای جمع آوری سیگنالهای مغزی از الکترودهای EEG پوشانده شده است، البته نوع ابتدایی این سیستم کاربر را ملزم می کند پیش از به سر گذاشتن کلاه ژلی مخصوص را در زیر کلاه مورد استفاده قرار دهند اما به زودی نمونه بدون ژل این ابزار نیز ارائه خواهد شد.

کاربر این ابزار به نمایشگر رایانه و به ردیف نشانه ها و حرفهایی که بر روی نمایشگر به نمایش گذاشته شده اند نگاه می کند و به سادگی و با توجه بیشتر به یکی از حروف یا نشانه ها به مدت چند ثانیه، برنامه می تواند حرف مورد نظر کاربر را تشخیص داده و آن را انتخاب کند.

بر اساس گزارش ان بی سی، به گفته شرگا "گوگر" سازنده این ابزار، بسیاری از افراد پس از گذشت 10 دقیقه کاملا ماهر شده و می توانند در هر دقیقه پنج تا 10 حرف را با فکر کردن به آنها انتخاب کنند. با این حال این ابزار که ویژه معلولین و افراد ناتوان تکلمی طراحی و ساخته شده است، تنها برای نوشتن و پیام فرستادن طراحی نشده و کاربران می توانند با کمک این ابزار پیامهای خود را خوانده به دوستان خود ایمیل بزنند و یا برای کاربران دیگر پیامک ارسال کنند.