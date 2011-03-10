به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور شیشه‌فروش پیش‌ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی بیان داشت: در سال جاری 27درصد حوادث نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این مسئله در راستای برگزاری مانورها و آموزشهای ویژه به گروه‌های مختلف مردم و سازمانها بوده است، ادامه داد: برای مدیران ارشد استان نیز به مدت سه روز آموزشهای ویژه‌ای را در زمینه مدیریت بحران دیده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی و با توجه به فعالیت گسترده‌ای که انجام شده نام مدیریت بحران در کنار همه دستگاه‌ها به عنوان یک الزام قرار گرفته است، گفت: همه تلاشمان به منظور کاهش حوادث و ایمنی بیشتر است.

وی تاکید کرد: ستاد مدیریت ریسک خشکسالی استان با حضور مدیران آب، کشاورزی، کار و امور اجتماعی و نماینده‌های کشاورزان برگزار شد.

شیشه‌فروش با بیان اینکه به منظور ارائه آب مورد نیاز برای کشت بهاره به کشاورزان کمیته‌ای در آب منطقه‌ای استان اصفهان تشکیل می‌شود، تصریح کرد: مصوب شد که این کمیته در راستای تامین آب کشاورزان اقدامات و صلاحدید لازم را بررسی کند.

وی با اشاره به اینکه همچنین مقرر شد کمیته‌ای برای اشتغال پایدار در شرق اصفهان تشکیل شود، گفت: این کمیته در راستای ارائه تسهیلات مورد نیاز و ارائه راهکاهای لازم از جمله این موارد بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه بیمه جبران خسارت به کشاورزان از موارد نیازمند بررسی است، بیان داشت: همچنین ارائه 50 میلیارد تومان غرامت به کشاورزان نیز پیش‌بینی شده است.