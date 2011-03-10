بازگشت بانکهای ایتالیایی به ایران/ واردات ایتالیا از ایران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایتالیا، الساندرلو رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایتالیا و ایران در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران گفت: امروز بسیاری از ابهامات و تردیدها به ویژه در بخش بانکی برای سرمایه گذاری ایتالیایی ها در ایران از بین رفته است.

وی با بیان اینکه تنها 7 درصد مبادلات تجاری و بانکی ایران می تواند مشمول تحریم شود و 93 درصد آن آزاد است، تصریح کرد: طی امروز و فردا فرصتهای سرمایه گذاری ایران در شهرهای میلان و رم به ایتالیایی ها معرفی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایتالیا و ایران اضافه کرد: پیش از این هیئت ایرانی در کشور اسپانیا فرصتهای سرمایه گذاری را معرفی کرده و پیش از آن نیز در کشورهای آسیای جنوب شرق همچون چین فرصتها را معرفی کرده است.

الساندرلو با اشاره به رشد تبادلات تجاری دو کشور ایران و ایتالیا در سال 2010 که نزدیک به 7 میلیارد یورو بوده است، تصریح کرد: ایتالیا از نظر واردات از ایران اولین کشور اروپایی است اما صادرات زیادی را به ایران نداشته است، بنابراین تراز تجاری به نفع ایران است که قصد داریم این تراز را بهبود بخشیم.

وی به اقتصاد رو به رشد ایران اشاره و عنوان کرد: هر بخشی که توسط ایتالیایی ها در ایران خالی گذاشته شود مطمئنا به سرعت توسط کشورهایی مثل چین و کره پر خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایتالیا و اسپانیا با اشاره به آمار صندوق بین المللی پول در مورد توانایی ایران در مهار تورم از 30 درصد سال 2008 به 7 الی 9 درصد سال 2009 تا 2010 تصریح کرد: ایران رشد بسیاری در سرمایه گذاری بخشهای زیربنایی داشته است و این امر نشن دهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سایر بخشها است.

الساندرلو تصریح کرد: اصلاح سیستم بانکی در ایران در حال تحولات مثبتی است و به سمت خصوصی سازی در حرکت است.

وی با بیان اینکه آلمان با 18 درصد بزرگترین صادرکننده به ایران محسوب می شود و پس از آنها ایتالیا با 16 درصد است، افزود: ایتالیا تمام شرایط را فراهم کرده که بزرگترین صادرکننده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایتالیا و اسپانیا صادرات ایتالیا به ایران را 61 درصد ماشین آلات، 9 درصد محصولات فلزی و غیره و 7 درصد را تجهیزات الکتریکی و غیره عنوان و بیان کرد: در حال حاضر تنها 21 شرکت ایتالیایی در ایران فعالیت می کنند که بسیار کم است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی به سرمایه گذارانی که در ایران خواستار فعالت هستند کمک خواهد کرد، افزود: بانکهای ایرانی برای فعالیت در ایران به راحتی می توانند مجوز دریافت کنند و تمام بانکهای ایتالیایی می توانند در ایران کار کنند و دوباره به ایران برای فعالیت بازگردند.

الساندرلو از ایرانیان دعوت کرد که در نمایشگاه 2015 میلان شرکت کرده و فرصتهای سرمایه گذارای را به ایتالیایی ها معرفی کنند.