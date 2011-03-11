هنوز اکران هیچ فیلمی در نوروز قطعی نشده است

سید ضیا هاشمی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اسامی فیلم‌هایی که اعلام شده طبق قراردادی است که پخش‌کننده آثار با صاحبان سینما بسته‌اند، هنوز هیچ قراردادی در شورای صنفی نمایش ثبت نشده است و همه چیز منوط به جلسه 21 اسفندماه است.

وی درباره صحبت‌های عبدالله علیخانی درباره نپذیرفتن عضویت در شورای صنفی نمایش عنوان کرد: اگر ایشان نتوانند حضور پیدا کنند، قطعا از میان شورای پخش در صنف واحد تهیه‌کنندگان شخص دیگری را معرفی خواهیم کرد.

تاکنون حضور محمدرضا صابری، محمد اشرفی، غلامرضا فرجی، حبیب کاوش، سیدضیا هاشمی و محمد درمنش در این شورا قطعی شده است. فیلم‌های سینمایی "جدایی نادر از سیمین"، "اخراجی‌ها 3" و "انتهای خیابان هشتم" جدی‌ترین گزینه‌های اکران نوروز 90 هستند.