به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در ژانر کودک و فانتزی است و فرزاد اژدری کارگردانی آن را به عهده دارد. "سلام بر فرشتگان" در حال حاضر مراحل پایانی پیش تولید را سپری می کند.

در این فیلم برزو ارجمند، شمس فضل اللهی، ماه‌چهره خلیلی، اصغر تقی زاده و بازیگر خردسال کیمیا حسینی به همراه جمع دیگری از بازیگران به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامی که در ساخت این فیلم همکاری می‌کنند، عبارتند از فیلمنامه نویس و کارگردان: فرزاد اژدری، مدیر فیلمبرداری: سیروس عبدلی، طراح گریم: محمدرضا قومی، طراح صحنه و لباس: سحر گوران، تدوین: حسن ایوبی، جلوه‌های رایانه‌ای: امیر و کامرام ‌سحرخیز و محمد هادی اسلامی، صدابردار: داریوش صادقپور، تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی و حسن علیمردانی.