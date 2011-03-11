سامان سالور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بازتاب‌ها و واکنش‌هایی که این فیلم در جشنواره فجر در میان مخاطبین و منتقدین داشت، تصمیم ندارم هیچ تغییری برای اکران عمومی داشته باشیم.

وی افزود: البته این فیلم بر خلاف نظر من روزهای ابتدایی جشنواره به نمایش درآمد، اما در همان روزها در میان آرا مردمی در ردیف خوب و قابل قبولی قرار داشت. همچنین از همان ابتدا قرار بود کپی که در اختیار جشنواره می‌گذاریم همان کپی نهایی فیلم باشد. "سیزده 59" در بخش داوری‌ها نامزد دریافت چندین جایزه بود.

پرویز پرستویی در نمایی از "سیزده 59"

سالور در ادامه بیان کرد: پخش این فیلم برعهده فیلمیران است و طبق مذاکراتی که انجام دادیم تلاش می کنیم تابستان و یا عید فطر سال 90 فیلم را اکران عمومی کنیم.

سالور در این فیلم داستان رزمنده‌ای را روایت می‌کند که پس از سال‌ها از کما بیرون می‌آید و با جامعه تازه‌ای مواجه می‌شود، این کارگردان برای نخستین بار از بازیگران حرفه‌ای در فیلمش استفاده کرده است.

سامان سالور پیش‌تر فیلم‌های سینمایی "ترانه تنهایی تهران" و "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" را کارگردانی کرده است. پرویز پرستویی، جمشید مشایخی، صابر ابر، فرهاد اصلانی، شاهرخ فروتنیان، علیرضا اوسیوند، مهران احمدی، ابوالفضل شاه‌کرم، افسانه چهره‌آزاد، دریا آشوری و سعید ابراهیمی‌فر بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: سامان سالور، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: مهران احمدی، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، طراح صحنه و لباس: حسن روح‌پروری، طراح گریم: بابک اسکندری، مدیر تولید: فرشته مهدیزاده، مدیر تدارکارت: سید محمد صالحی، دستیار تولید: نادر مهدی‌پور، منشی صحنه: لیلی مرادی و عکاس: آرزو اتحاد.