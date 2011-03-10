وزیر اقتصاد از شیوه توزیع یارانه دارو انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی روز پنج شنبه در همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران با عنوان این مطلب که بهار 89 مصادف شد با یورش به اقتصاد ایران و صدور بیانیه ها و قطعنامه هایی بر علیه کشورمان، افزود: تلاشهای خیلی زیادی صورت گرفت که بنگاههای اقتصادی ایران از کار بیفتند اما شاهد بودیم که شخاص بورس یک رشد 75 درصدی را تجربه کرد و این حکایت از شکست دشمانان داشت.

وی با تاکید بر اینکه شاخص بورس کشور از 12 هزار و 500 واحد به مرز 22 هزار واحد رسیده است، ادامه داد: در همین فضا قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد و در قاصله کمتر از یک ماه تعادل مصرف سوخت در کشور به گونه ای شد که آمادگی صادرات سوخت را داریم.

حسینی با عنوان این مطلب که تحریم دشمنان تبدیل به یک فرصت شد برای پیشرفت کشورمان، افزود: اگرچه سال 89 سال پرزحمتی برای اقتصاد کشورمان بود ولی به گواه آمارها و شاخصها، سال موفقی در تاریخ اقتصاد ایران بود.

وزیر اقتصاد در ادامه به طرح تحول اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح و قانون هدفمندی یارانه ها با ادبیات سلامت اقتصادی انجام شده است. زیرا اقتصاد ایران دارای آسیبها و بیماریهایی است که طرح تحول اقتصادی را می توان طرح تحول بهداشت و درمان اقتصاد ایران نام نهاد.

وی با اعلام اینکه حداقل نیم قرن است که دولتهای کشور موفق نشده اند نظام منابع و مصارف خودشان را متعادل کنند، تصریح کرد: ناگزیر دولتها به سمت فروش نفت و افزایش نقدینگی رفتند. بنابراین اگر قرار است اصلاحی در اقتصاد کشور صورت بگیرد باید به سمت تعادل در بوجه دولت برویم.

حسینی از طرح تحول اقتصادی به عنوان رژیم درمان و سلامت اقتصاد ایران نام برد و با طرح این سئوال که آیا کسی می داند یارانه دارو به دست بیمار می رسد یا خیر، افزود: هیچ کس نمی داند چند درصد از این یارانه تلف می شود.