شهادت چهار محیط بان اوج مظلومیت محیط زیست در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج در بیانیه اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان خطاب به یادواره چهار شهید محیط بان آورده است:" شهادت مظلومانه چهار تن از محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، جامعه محیط بانان ایران و تمامی دوستداران طبیعت و محیط زیست و عموم مردم شریف استان کردستان را به سوگ نشاند و یارانی بی پناه، سبک بار، بی گناه و معصوم که در اوج بی پناهی خود، پناه مستحکم حیات وحش بودند، آنان شغلشان اطمینان حفاظت از حیات وحش و محیط وحش و محیط زیست به قیمت بریدن از خانواده های بی پناهشان بود، چه زیبا اطمینان حیات وحش را به دست آورده بودند و چه معصومانه به دست اهریمنان خاموش شدند".

این بیانیه می افزاید: "توشه راهشان اندکی نان و پنیر بود اما دلهای دریایی شان آکنده از عشق به طبیعت و حیات وحش و یارانمان حقوق ماهیانه شان 300 تا 400 هزار توان بود اما با سیلی صورت خود را سرخ نگه می داشتند و فکر و ذکرشان این بود که مبادا آبشخورهای مناطق حفاظت شده بیجار، بدر و پریشان و عبدالرزاق و شاهو کثیف یا خالی از آب باشد، سفره زن و بچه هایشان از غذاهای رنگین خالی بود اما خون دل خوردنشان برای سینه شکافته شده کبک شاهو و کوسالان بود".

در ادامه بیانیه آمده است: "فوق العاده ماموریتشان شش ماهه پرداخت می شد، اما دل آسمانی شان را چه باک از نداری و نداشتن که پای کل و بزها در تله بود و قوچ و میش ها در برابر آماج گلوله ها، آری این چنین بود که نماز جمعه شان با خون در کوه وضو کردند، رفتند یاران و سوزی جانگداز از فراقشان برای ابد در دل همکاران باقی خواهد ماند".

در پایان این بیانیه آمده است:"انتظار دیدار یارانمان محمود احمدی نژادی، کمال حسین پناهی، معمر مرغوبی و مسعود علیخانی را کل و بز قروه، قوچ و میش بیجار و خزنده، دوزیست، پرنده و پستاندار کوسالان، عبالرزاق و زریوار، باید در چشمانشان به ابدیت پیوند دهند و لاله سرنگون شاهو در بهار، سربلندی آنان را با قامت راست و بر بلندای قله انسانیت گواهی خواهد داد.