"آمین خواهیم گفت" برای جشنواره کن آماده می شود

سامان سالور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تلاش می کنیم تدوین فیلم تا چند روز آینده به پایان برسد تا بتوانیم نسخه ای از "امین خواهیم گفت" را برای هیئت اتخاب شصت و چهارمین دوره جشنواره کن تا پایان امسال ارائه دهیم. همچنین به زودی کار صداگذاری و ساخت موسیقی نیز آغاز خواهد شد.

آمین خواهیم گفت" روایت قصه‌ای عاشقانه در بستری انسانی است. بازیگران این فیلم عبارتند از محمود نظرعلیان، علیرضا مهران، آزاده زارعی، ساناز اسدی، حمید حبیبی‌فر، محمد فصیحی، حسن سکوند، میسا مولوی و با حضور فرزاد حسنی.

عوامل این پروژه عبارتند از طراح صحنه، نویسنده و کارگردان: سامان سالور، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، صدابردار: حسن زاهدی، طراح گریم: رسول سیدعربی، برنامه‌ریز: ساسان سالور، طراح لباس: محبوبه غفاری و مسئول جلوه‌های ویژه: داود رسولیان.

سامان سالور امسال با فیلم "سیزده 59" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر ضور داشت.