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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان تحت حمایت کمیته امداد البرز تشکیل می شود

بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان تحت حمایت کمیته امداد البرز تشکیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد البرز گفت: بانک اطلاعاتی دانشجویان فارغ التحصیل تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز فعال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، قربانعلی مصطفایی ظهر پنج شنبه در همایش دانشجویی با عنوان دانشگاه فرصتی برای بصیرت و بالندگی در سالن شهدای سپاه کرج اظهار داشت: تاکنون تعداد 250 نفر از فارغ التحصیلان در سنوات قبل شناسایی شده اند و تهیه مقدمات عضویت سایر دانشجویان در این کانون نیز در دست اقدام است.
 
وی دانشگاه را فرصتی برای بصیرت و بالندگی جوانان عنوان کرد و گفت: بر این اساس پیگیری وضعیت تحصیلی و رفتاری دانشجویان از طریق دانشگاهها در حال انجام است و رابطین فرهنگی دانشگاهها در حال رسیدگی به امور دانشجویان تحت حمایت هستند.
 
این مسئول تصریح کرد: تعداد هزار و 212 دانشجو و طلبه تحت حمایت کمیته امداد استان البرز در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و حوزه های علمیه استان البرز مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 862 نفر خواهر و 350 نفر پسر هستند.
 
مصطفایی با اشاره به حمایتهای کمیته امداد از دانشجویان افزود: بر این اساس به تعداد 30 نفر از دانشجویان واجد شرایط کامپیوتر اهدا شد و تلاش برای تحویل 40 دستگاه دیگر تا پایان سال جاری در دستور کار است.
 
اهدای هدیه سه میلیون ریالی به دانشجویان
 
وی بیان کرد: با عنایت سرپرست کمیته امداد این استان به تعداد 28 نفر از دانشجویانی که در سال تحصیلی 89-90 ازدواج کرده بودند مبلغ سه میلیون ریال هدیه ازدواج اهدا شد.
 
رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد از ایجاد بانک اطلاعاتی داشجویان تازه وارد و در حال تحصیل خبر داد و گفت : در این راستا طی سه دوره از برگزاری همایش دانشجویی تاکنون 450 نفر در این بانک اطلاعاتی عضو شده اند .
 
مصطفایی ادامه داد: در سال 89 مبالغ بدهی تعداد 64 نفر از دانشجویان بومی و غیر بومی دارای بدهی به دانشگاههای غیر دولتی ، از حداقل مبالغ  یک و نیم میلیون ریال تا حداکثر مبلغ پنج میلیون  ریال جمعاً به مبلغ تقریبی  261 میلیون ریال پرداخت شده است .
 
وی خاطر نشان کرد : در سال 89 حدود سه میلیارد  ریال اعتبار حوزه دانشجویی اداره فرهنگی می باشد که حدودیک میلیارد ریال آن اعتبار دولتی دو میلیارد ریال  و مابقی از محل کمکهای مردمی می باشد.
 
این مسئول در کمیته امداد گفت: در این همایش مبلغ 500 هزار ریال کارت هدیه نقدی به هر یک از دانشجویان شرکت کننده در همایش تحویل شد و از 30نفر از دانشجویان نخبه و استعداد درخشان تجلیل و هدایایی به رسم یادبود به آنان اهدا شد.
کد مطلب 1271380

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