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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

سمینار گیاهان دارویی و گیاه درمانی گرگان آغاز بکار کرد

سمینار گیاهان دارویی و گیاه درمانی گرگان آغاز بکار کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: سمینار گیاهان دارویی و گیاه درمانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سمینار دو روزه گیاهان دارویی و گیاه درمانی ظهر پنجشنبه در سالن همایش مجموعه فلسفی دانشگاه علوم پزشکی گلستان آغاز به کار کرد.

در این سمینار که از سوی جهاد دانشگاهی گلستان و با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری به اجرا درآمد، سخنرانان به بررسی ارکان چهارگانه، مزاج، علائم شناسایی مزاج، درمانهای طبیعی و گیاهان دارویی با ارائه جدیدترین دستاوردها در این زمینه پرداختند.
 
در سمینار گیاهان دارویی و گیاه درمانی مطالب به صورت تخصصی برای گروه هدف هیئت‌ علمی، داروسازان، متخصصان، دندانپزشکان، دکتری علوم آزمایشگاهی، دکتری علوم بهداشتی، پزشکان عمومی، پرستاران و ماماها ارائه شد. 
 
در این سمینار که با حضور 160 نفر از اعضای گروه هدف از استانهای خراسان شمالی، سمنان و گلستان برگزار شد، دکترها سیدسعید اسماعیلی و غلامرضا کرد افشاری سخنرانان این سمینار هستند.
 
سمینار گیاهان دارویی و گیاه درمانی تا عصر فردا ادامه دارد.    
کد مطلب 1271382

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