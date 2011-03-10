به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بینالملل صبح امروز پنجشنبه 19 اسفند ماه در همایش "میثاق سفیران فرهنگی؛ هماندیشی نمایندگان فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران" با مروری بر قیام مردم در کشورهای مسلمان منطقه عنوان کرد: شروع موج استعماری کهن کشورهای غربی علیه کشورهای مسلمان به زمانی پس از پیروزی انقلاب کبیرفرانسه بازمیگردد که با گسترش استعماراروپاییان علیه کشورهای جهان سوم و ازجمله کشورهای مسلمان دنبال شد.
وی ادامه داد: حاصل انقلاب فرانسه برای کشورهای مسلمان تنها مشکلات جدید و استعمار بوده است و با فاصله 9 سال پس از آن واقعه مسلمانان شاهد حمله ناپلئون به مصر بودند و همان کشور محل صدور استعمار فرانسه به دیگر کشورهای مسلمان شد و سپس به شمال آفریقا رسید. نتیجه استعمار فرانسه در الجزایر 1میلیون شهید بوده که همه این اتفاقها امروز با الهام از انقلاب اسلامی در ایران به قیام مردم منطقه علیه دولت های استعماری انجامیده است.
ولایتی اسلام را دینی دانست که ازهویت آنها حفاظت میکند ودرباره چهرههایی که ازایران برحرکتهای مردمی تاثیر گذاشتهاند، عنوان کرد: سیدجمال الدین اسدآبادی پیام اسلام را به مصر رساند که دنباله تفکر وی در گروه اخوان المسلمین دیده میشود و یا اقبال لاهوری درپاکستان تاثیر گذاشت البته این جریان تنها ازسوی ایران به دیگر کشورهای مسلمان نبوده و ما نیز از شجاعت های مسلمانان جهان تا اندازهای تاثیر گرفته ایم.
مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بینالملل افزود: کشورهای غربی از طریق رسانههای مدرن چون تلویوزیونها و سایتهایشان حجم زیادی از تبلیغات مخربشان را بر سر مردم مسلمان میریزند که لازم است برای مقابله با آنها از شیوههای فرهنگی استفاده شود چرا که تهاجم فرهنگی، دفاع فرهنگی و تهاجم متقابل میطلبد. ما باید ارزشهای اسلامی را به جبهه صد فرهنگی غربیها منتقل کنیم. ما باید بستری فراهم کنیم که پیام انقلاب و اسلام به جهان صادر شود.
وی درپایان جوهره دین اسلام را امور فرهنگی دانست وتاکید کرد: جلوی صدور فرهنگ و فکر را نمیشود گرفت و دین اسلام هم دینی زنده است که لازم است در انتقال ارزشهای آن به جهان کوشا باشیم.
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