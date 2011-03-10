به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با اعلام این مطلب که بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال 1390 نسبت به سال گذشته بیش از 43 درصد رشد داشته و مانند سال گذشته حدود دو برابر بودجه عمومی دولت شده است، افزود: مهمترین دلیل این رشد، تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بودجه شرکت‌های بخش انرژی، کسر نکردن صحیح ارقام دوباره منظور شده بین شرکت‌های دولتی و اضافه شدن بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه هاست.

در لایحه بودجه سال 1390 نام هیچ شرکت زیان دهی درج نشده است و 113 شرکت زیان ده سال 1389 به صورت صوری بر خلاف قواعد بودجه ریزی در شرکت های سودده ثبت شده اند و کمک زیان به این شرکت ها در بندهای «23»، «24»، و «25» ردیف 520000 جدول اعتبارات متفرقه درج شده است. این کار باعث شده است که میزان کمک زیان به هریک از شرکت های دولتی زیان ده به ویژه سازمان صدا و سیما مشخص نباشد وارقام دوباره منظور شده بین دولت و شرکت های دولتی مخدوش شود.

مرکز پژوهشها اضافه کرد: در قانون بودجه سال 1389، مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را بیش از حد به 000 ,145 میلیارد ریال افزایش داد که عملکرد 9 ماهه (555 , 30 میلیارد ریال ) نشان می دهد که این مبلغ تحقق نخواهد یافت. با این حال، دولت در لایحه بودجه سال 1390 برای این منابع 000 , 232 میلیارد ریال درآمد پیش بینی کرده است که تحقق کل آن بسیار دور از انتظار است.

اختصاص واگذاری سهام شرکت های دولتی به طرح تامین آتیه مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه است. دولت حجم گسترده‌ای (000 ,120 میلیارد ریال)برای واگذاری سهام بابت رد دیون خود به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های پیمانکاری پیش‌بینی کرده است که امکان تحقق آن پایین است. این ارقام بر خلاف قواعد بودجه‌ریزی در بودجه عمومی به عنوان پرداخت تعهدات دولت منظور نشده است.

شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1390 علاوه بر 40درصد سود سهام عملکرد سال مالی 1389 و مالیات معوقه خود باید طبق ماده (224) قانون برنامه پنجم 40 درصد سود علی الحساب و مالیات علی الحساب سال مال 1390 خود را نیز بپردازند.

مجموع پرداختی های این شرکت‌ها بابت این اقلام در سال 1389 حــدود 097, 103 میلیارد ریال بوده که در 9 ماهه حدود 362 ,42 میلیارد ریال عملکرد داشته و در سال 1390 به 168, 182میلیارد ریال افزایش یافته است. دریافت این میزان مالیات و سود علی‌الحساب فشار زیادی را به این شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها آمده است: نحوه درج بودجه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تحقق میزان پیشنهادی آن به عنوان درآمد شرکت «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» با رقم 038 , 560 میلیارد ریال دچار ابهام است. در هر حال ، این رقم با توجه به منابع در دسترس باید تعدیل شود و حداقل منابع آن در بودجه شرکت های دولتی شفاف شود.

مرکز پژوهشها در پایان پیشنهادات خود را برای رفع مشکلات احتمالی ارائه داد.