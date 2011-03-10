109 جایگاه CNG در اصفهان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی طغیانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه درایام نوروز تنها 109 جایگاه CNG در اصفهان فعال است، بیان داشت: این در حالیست که برای 130 جایگاه CNG برای ایام نوروز گازرسانی شده است.

وی ادامه داد: به منظور کسب اطلاع از عدم فعالیت دیگر جایگاه‌ها باید از سازمان پخش و فرآورده‌های نفتی اصفهان پیگیری کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 130 جایگاه ‌در استان اصفهان برای ایام نوروز گازرسانی شده است، تصریح کرد: از این میزان تنها 109 جایگاه در ایام نوروز فعال هستند و سعی داریم که تا پایان سال جاری دو تا سه جایگاه دیگر را نیز گازرسانی و فعال کنیم.

وی با اشاره به اینکه از 109 جایگاه فعال در استان راندمان برخی از ایستگاه‌ها صفر و بعضی دیگر یک درصد است، اظهار داشت: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ظرفیت و نحوه مصرف جایگاه‌های پائین آمده که البته این روند می‌تواند براساس شرایط و موقیعت فصلی نیز تغییراتی داشته باشد.

طغیانی بیان داشت: به علت اینکه نمی‌دانیم که خودروهای چه تعدادی از مسافران گازسوز و یا تعداد آنها در ایام نوروز چه میزان است، نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از تعداد این خودروها و جایگاه‌های مورد نظر داشته باشیم.

وی اضافه کرد: شرکت گاز استان در تعطیلات عید نوروز به مسافران و شهروندان خدمت‌رسانی می‌کند.