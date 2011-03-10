روحانیت به تبلیغ امور دینی برای جوانان خارج از کشور بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌‌الاسلام و المسلمین رمضانی نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری عصر روز گذشته طی سخنانی در جلسه اختتامیه نهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان با اشاره به مرکز اسلامی هامبورگ، به اهمیت این مرکز اشاره کرد و گزارشی از اقدامات مرکز مذکور پرداخت.

وی توجه نمایندگان را به هجمه مراکز علمی و دانشگاهی غرب در نقض امور و حقوقی اسلامی، جلب کرد و پیشنهاد داد که روحانیت با تمهید مقدمات، بتواند در زمینه تبلیغ امور دینی به‌خصوص برای جوانان خارج از کشور، این خلاء را از بین ببرد.

نماینده مردم گیلان در ادامه همچنین با تبیین اسلام هراسی در کشورهای غربی آن را زاییده بیداری اسلامی در خاورمیانه و در کشورهای اروپایی دانست.

رمضانی در پایان تاکید کرد: موضوع الهام‌گیری از اسلام در حال رشد و شکوفایی است.