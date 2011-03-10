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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

زنگ نیکوکاری در مدارس البرز نواخته شد

زنگ نیکوکاری در مدارس البرز نواخته شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی از نواخته شدن زنگ نیکوکاری در مدارس البرز و فعالیت 200 پایگاه برای جمع آوری کمکهای مردمی همزمان با هفته احسان و نیکوکاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی سالارکیا ظهر پنج شنبه در حاشیه نواخته شدن زنگ نیکوکاری در مدارس استان البرز
که با حضور جمعی از مسئولان استان البرز در مدرسه دخترانه تیزهوشان فرزانگان کرج نواخته شد، اظهار داشت: در هفته احسان و نیکوکاری کمیته امداد امام (ره) برنامه های ویژه ای برای ارائه خدمات بیشتر به مددجویان خود پیش بینی کرده است.
 
وی افزود: امسال 200 پایگاه جشن نیکوکاری در استان برای جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین و نیکوکاران استان در نظر گرفته شده است.
 
سالارکیا یادآور شد: مردم خیر استان البرز سال گذشته رتبه اول کشوری را در خصوص کمک و خدمت رسانی به مردم محروم منطقه را کسب کردند.
 
وی اظهار داشت: به منظور همکاری با خیرین در سراسر استان 13 پایگاه سیار نیز برای جمع آوری کمکهای مردمی در نظر گرفته شده است.
 
این مسئول با بیان این مطلب که جشن نیکوکاری بهانه ای است برای باهم بودن گفت: کمیته امداد علاوه بر هفته احسان و نیکوکاری در طول سال آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین و نیکوکاران استان است.
 
سالارکیا افزود: احسان و نیکوکاری چیزی است که از نیاکان و امامان معصوم ما و نیز از امیرالمومنین ( ع ) به ارث گذاشته شده است و مردم حضرت علی ( ع ) را در احسان و نیکوکاری سرلوحه خود قرار می دهند.
کد مطلب 1271397

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