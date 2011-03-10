محورهای ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، محورها و موضوعات مقالات ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک ایران را اعلام کرد.

وی، کاربرد وب در روابط عمومی، نقش ویکی ها در روابط عمومی، روابط عمومی الکترونیک و رادیو بلاگ ها، جایگاه رسانه های سنتی و روابط عمومی الکترونیک، روابط عمومی الکترونیک نقادی، شفاف سازی و پاسخگویی، نقش روابط عمومی الکترونیک در ایجاد حمیت و احساس تعلق سازمانی، نقش روابط عمومی الکترونیک در بهره گیری از انواع رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری، کاربرد شبکه های اجتماعی در روابط عمومی الکترونیک، شهروندان خبرنگار و روابط عمومی الکترونیک، سامانه های یکپارچه الکترونیک در سازمان و نقش آن در روابط عمومی الکترونیک از جمله محورها و موضوعات ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک اعلام کرد.

مظفری افزود: ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک 31 اردیبهشت ماه سال 90 در تهران برگزار و علاقمندان می توانند مقالات خود را در محورهای اعلام شده تا تاریخ ۲۵ فروردین ۹۰ به آدرس پستی تهران خیابان نجات الهی، خیابان سمیه، خیابان پور موسی، کوچه پورموسی پلاک ۳۴ طبقه پنج و یا به آدرس پست الکترونیکی info@eprcenter.ir ارسال کنند.



وی تاکید کرد: ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک با تاکید بر روابط عمومی حرفه ای الکترونیک و ارتباطات موثر با حضور اساتید برجسته و مدیران و کارشناسان روابط عمومی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی برگزار می شود.