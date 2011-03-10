همایش کلیه سالم قلب سالم در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، همایش نارسایی مزمن کلیه و حوادث قلبی و عروقی مرتبط به مناسبت روز جهانی کلیه ظهر پنج شنبه در سالن همایش های بین المللی روزبه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان برگزار شد.

رئیس انجمن نفرولوژی ایران، دکتر بهروز برومند رئیس سابق انجمن نفرولوژی ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان و متخصصین کلیه و مجاری ادرار از جمله مهمانان این همایش بودند.

رئیس انجمن نفرولوژی ایران به شعار روز جهانی کلیه در سال جاری اشاره کرد و گفت: "با حفاظت از کلیه ها از قلب خود مراقبت کنید" شعار روز جهانی کلیه است که این همایش نیز در راستای همین موضوع برگزار شده است.

دکتر عزت الله عبدی خاطرنشان کرد: شیوع بیماری های قلبی در افرادی که دارای بیماری های کلیوی هستند 30 برابر مردم عادی است.

بر لزوم حفاظت از کلیه ها و پیشگیری از بیماری های کلیوی تأکید کرد و یادآور شد: بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تا 15 سال آینده 480 میلیون نفر دچار دیابت و 600 میلیون نفر بیمار با فشارخون بالا وجود خواهد داشت که با پیشگیری از بروز آن یا حداقل ایجاد تأخیر پنج ساله، از صرف بودجه بسیار زیاد توسط دولت ها جلوگیری می شود.

رئیس سابق انجمن نفرولوژی ایران و استاد دانشگاه تهران نیز آگاه کردن مردم درباره عوامل خطرزا را قدم اول برای رسیدن به این هدف عنوان کرد و گفت: چاقی، دیابت و پرفشاری خون از جمله عوامل خطرزای بیماری های کلیوی است.

دکتر بهروز برومند افزود: بسیاری از مردم کشور چاقی را به عنوان یک بیماری نمی دانند، در صورتی که این موضوع یکی از عوامل خطرزای بروز بیماری های کلیه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم در رابطه با بیماری های کلیه را اصلی ترین راه پیشگیری از این نوع بیماری ها دانست و گفت: آموزش خط اول مواجه با این بیماری است.

رحیم سروری هدف از برگزاری چنین همایش هایی را آگاه سازی مردم، ارتقای سطح علمی پزشکان، ارائه تازه های نفرولوژی و کلیه و جلب نظر اولیای امر و متولیان سلامت جهت توجه بیشتر به این موضوع عنوان کرد.

در این همایش که با شعار "کلیه سالم، قلب سالم" برگزار شد موضوعاتی همچون اپیدمیولوژی بیماری مزمن کلیه و اهمیت پرداختن به آن، بیماریابی بیماران مزمن کلیه در جامعه، بیماری مزمن کلیه و حوادث قلبی عروقی و ریسک فاکتورهای آن، دیابت و ریسک فاکتور حوادث قلبی و عروقی در بیماری مزمن کلیه، دیابت و ریسک فاکتور حوادث قلبی عروقی در بیماری مزمن کلیه، فشار خون و دیس لیپدمی و ریسک فاکتورهای non tradishinal برای حوادث قلبی و عروقی بررسی شد.

وجود هر یک از علائم سختی در ادرار کردن یا قطع و وصل شدن آ«، ادرار در خواب شبانه بیش از یک بار، سابقه بیماری کلیوی در نزدیکان، تغییر رنگ ادرار به رنگ چای و یا قرمز، سوزش و تکرر ادرار، درد کمر و یا پهلوها، تورم پا یا صورت، دفع سنگ یا شن ریزه و تهوع یا استفراغ غیر عادی می تواند نشانه بیماری های کلیه باشد و بهتر است به پزشک مراجعه شود.

همایش یکروزه کلیه سالم، قلب سالم از ساعت 9 صبح تا 14 بعدازظهر در سالن همایش های بین المللی روزبه زنجان واقع در بیمارستان آیت الله موسوی برگزار شد.

این همایش برای گروه های متخصصین داخلی، اطفال، قلب و عروق، ارولوژی، علوم آزمایشگاهی، پاتولوژی، عفونی، رادیولوژی، زنان و زایمان، دکترای داروسازی، دکترای علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی، کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی، دارای 3 امتیاز بازآموزی در نظر گرفته بود.