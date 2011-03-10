به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه 19 اسفندماه همایش "میثاق سفیران فرهنگی؛ هم‌اندیشی نمایندگان فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران" در محل حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. در این همایش که ویژه سفیران پیشین سازمان در دیگر کشورها برگزار شد، تنی چند از مقامات سخنرانی کردند.

نخستین سخنران این مراسم محمدرضا دهشیری دبیرهمایش بود که درسخنانی عنوان کرد: همزمان با پانزدهمین سالگرد تاسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصمیم بر این شد که همایشی ویژه سفیران فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که سال‌های پیش در کشورهای مختلف مشغول به کار بوده‌اند، برگزار شود تا امکان دیدار دوباره این افراد با هم فراهم شود.

وی ادامه داد: این همایش با شعار "تجربه فرهنگی، اقتدار معنوی" و با هدف طرح مسائل مبتلا به در عرصه فرهنگ بین‌الملل برگزار شده تا بتوان به مدیریت مقتدرانه در روابط فرهنگی بین‌الملل دست یافت که برای رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند برنامه ‌ریزی و اصلاح مسیر هستیم.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اینکه لازم است الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به جهان معرفی شود، گفت: برای رسیدن به چنین اهدافی لازم است تجربیات گذشته راهنمای راه مدیران فعلی باشد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان دانشگاهی برای تربیت نیروی متخصص عمل کند.

دهشیری خبر داد: به همین منظور 4 کارگروه در این همایش تدارک دیده شده که هر کارگروه یک مساله مهم را بررسی می‌کند و نتیجه کلی در یک نشست با حضور دست‌اندرکاران کارگروه‌ها تحلیل می‌شود. کارگروه نخست وظیفه تدوین تاریخ شفاهی سفیران سازمان را برعهده دارد تا این حجم تجربیات بتواند در جایی ثبت شود و در اختیار همکاران قرار گیرد.

وی افزود: تاکنون حجم زیاد تجربه‌های سفیران فرهنگی درجایی ثبت وسازماندهی نشده وتدوین حافظه شفاهی آنها در چارچوبی علمی امری است که توسط معاونت پژوهشی وآموزشی تدارک دیده شده است.سند راهبردی سازمان که چندین سال بود ضرورت وجودی آن احساس شده بود، مساله دیگری است که در دومین کارگروه مورد توجه قرار می‌گیرد.

دبیر همایش "میثاق سفیران فرهنگی" درباره این سند توضیح داد: این متن تهیه و به مراجع بالادستی هم ارائه شده که مسئولیت آن برعهده معاونت اداری- مالی وهمچنین مرکز طرح و برنامه سازمان است. همچنین یک کارگروه ویژه برای تدارک سازمان فرهنگ و ارتباطات مجازی و شیوه‌های نوین ارتباطات در نظر گرفته شده است.

دهشیری اضافه کرد: برای ورود به دنیای مجازی باید برنامه داشت تا بتوان از این ابزار برای انتقال فرهنگ استفاده کرد و این مساله ای است که معاونت فرهنگی سازمان در قالب طرح "سازمان فرهنگ وارتباطات مجازی" به دنبال آن هستند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان گفت: کارگروه چهارم درباره حضور سازمان‌های مردم نهاد در زمینه دیپلماسی فرهنگی فعال است که تاثیرگذاری بر دیگر ملت‌ها و دیپلماسی عمومی را از طریق سازمان‌های مردم نهاد دنبال می‌کند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درصدد است مجال فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد را در این زمینه‌ها تقویت کند.