99 درصد نئوپان کشور در داخل تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین اسفندیاری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در سال جاری حدود 750 هزار مترمکعب نئوپان تولید می شود که در اینجا نقش استانداردها به خوبی نشان داده می شوند.

وی ادامه داد: در بخش MDF نیز حدود 20 درصد نیاز کشور از داخل و بقیه به صورت خام و روکش شده و از طریق واردات تامین می شود.

اسفندیاری ادامه داد: با طرح هایی که هم اکنون در دست اجراست امید می رود که بخشی از نیاز کشور در این زمینه تامین شود.

وی با بیان اینکه آمار متفاوتی در واردات صنایع سلولزی وجود دارد، گفت: در برخی از فرآورده های این بخش به دلیل محدودیتهای اکولوژیکی ناچار به تامین نیاز کشور از طریق واردات هستیم.

اسفندیاری افزود: در چند سال اخیر مصرف فرآورده های چوب و کاغذ رشد زیادی در کشور داشته و الگوی مصرف جامعه نیز تغییر کرده که نیازمند مدیریت نوین به ویژه در تامین مواد اولیه این بخش هستیم.

وی تصریح کرد: وضعیت اقلیمی کشور به گونه ای است که قادر به تامین بخشی از نیازها نیستیم که باید بخشی از آن از طریق واردات تامین شود و در بخشی دیگر که صیانت از جنگل ها مطرح می شود باید منطبق با استانداردها رفتار کرد.

اسفندیاری افزود: با تشکیل کمیته فنی متناظر چوب و الوار و تبادل اطلاعات بیشتر، کیفیت فعالیتها ارتقا پیدا خواهد کرد.

رئیس گروه صنایع سلولزی وزارت صنایع و معادن به منظور شرکت در اولین نشست کمیته فنی چوب و الوار کشور به استان گلستان سفر کرده بود.

این کمیته با حضور متخصصان بخش چوب و کاغذ کشور و با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی این بخش به مدت دو روز در سالن همایش های شرکت آب منطقه ای استان گلستان برگزار شد.