13 اسفند ماه به نام شهدای محیط بانی نامگذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمدباقر صدوق ظهر پنج شنبه در یادواره چهار شهید محیط بان که در مسجد جامعه سنندج برگزار شد، افزود: در راستای گرامیداشت یاد شهدا محیط بان کردستان و سایر نقاط کشور، 13 اسفند ماه در تقویم رسمی کشور به نام شهدای محیط بانی نامگذاری می شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست برای دفاع از تمامیت اراضی و منافع ملی ایران اسلامی تاکنون 110 شهید و 300 مجروح را تقدیم نظام و انقلاب کرده است که شهادت اخیر این چهار محیط بان ضربه بسیار مهلکی را به محیط زیست وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه محیط بانان به واسطه شغل خود همواره در محرومیت بسر می برند اظهار داشت: محرومیت های اقتصادی و اجتماعی از جمله محرومیت های این عزیزان است که تاکنون اقدام چندان مهمی نیز برای رفع آن صورت نگرفته است.

صدوق با اعلام اینکه محیط بانان در کشور هم مظلوم و هم محروم هستند، افزود: محیط‌ بانان در شرایط بسیار سخت وعرصه‌ های خطرناک طبیعی به صورت شبانه‌ روزی به انجام وظیفه مشغول هستند وباید از آنان حمایت‌ های قانونی به عمل آید.

وی در پایان گفت: در راستای همدردی با خانواده های این شهدا و قدردانی از زحمات بی شائبه این چهار شهید بزرگوار امروز به صورت همزمان در سراسر کشور مراسم یادبود شهدای محیط بانی برگزار می شود.

امام جمعه موقت شهرستان سنندج در ادامه این مراسم گفت: این چهار شهید با خون خود که برای دفاع و حفاظت از محیط زیست و به ناحق بر زمین ریخته شد، با دیگر درخت انقلاب را آبیاری کردند.

ماموستا امین راستی افزود: قطره قطره خون این شهدای بزرگوار در دل مردم استان و کشور اتحاد و انسجام ملی را به وجود می آورد و این اتحاد عاملی برای دستگیری افراد مزدور و کوردل که خون این چهار شهید را به جرم دفاع از محیطی که برای نفس کشیدن انسان یک امر لازم وضروری است، به ناحق ریختند می شود.

وی با اعلام اینکه انگیزه این متجاوزان از به شهادت رساندن این شهدای مظلوم مشخص نیست بیان داشت: آنان باید بدانند که با به شهادت رساندن این چهار محیط بان تمام جامعه اسلامی ایران را عزادار کرده و به زودی دستگیر خواهند شد و به اشد مجازات خواهند رسید.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به موج بیداری اسلامی در خاورمیانه خاطر نشان کرد: بیداری اسلامی که امروز خاورمیانه را فرا گرفته الگو گرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و این عامل ترس و وحشت کشورهای استکبار جهانی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وعده الهی برای پیروزی اسلام در جهان فرا رسیده و به زودی پرچم اسلام در سراسر جهان به اهتزاز در خواهد آمد ، یادآور شد: دشمنان اسلام و مسلمین بدانند که با انجام این اقدامات کوردلانه ذره ای از اراده مردم کردستان برای دفاع از قرآن، نظام و ولایت کم نخواهد کرد بلکه روز به روز پیوند اسلامی را بیشتر می کند.