قدرت خرید مردم بیش از حاملهای انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیری بر سفرهای نوروزی نخواهد داشت، بلکه شاهد سفرهای بیشتری نوروزی خواهیم بود یا مثل گذشته تغییر نخواهد کرد.
وی با تبریک هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: این پیام بشارتی از قرآن کریم است که ما را ترغیب و تشویق در راه رفع تنگناها و مشکلات همنوعان خود می کند.
وی با اشاره به خصومت و دشمنی غرب با مردم و انقلاب ایران اظهار داشت: دو جهان بینی اسلامی و غربی پنجه در پنجه در حال تقابل و نبرد هستند و جهان بینی اسلامی و مبانی اصلی انقلاب به تاسی از نبی مکرم اسلام(ص) و اهل بیت (ع) و حماسه عاشوراست.
قناعت اظهار داشت: تقابل دو جهانبینی یک تقابل مدل مدیریتی در عرصه های بین المللی است که دموکراسی غرب همه چیز را در انسان محوری و برای این دنیا می بیند، اما تفکر اسلامی بر مبنای خدا محوری و برای زندگی کردن در این دنیا و ذخیره برای سرای دیگر می بیند.
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