قدرت خرید مردم بیش از حاملهای انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیری بر سفرهای نوروزی نخواهد داشت، بلکه شاهد سفرهای بیشتری نوروزی خواهیم بود یا مثل گذشته تغییر نخواهد کرد.

وی با تبریک هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: این پیام بشارتی از قرآن کریم است که ما را ترغیب و تشویق در راه رفع تنگناها و مشکلات همنوعان خود می کند.

وی با اشاره به خصومت و دشمنی غرب با مردم و انقلاب ایران اظهار داشت: دو جهان بینی اسلامی و غربی پنجه در پنجه در حال تقابل و نبرد هستند و جهان بینی اسلامی و مبانی اصلی انقلاب به تاسی از نبی مکرم اسلام(ص) و اهل بیت (ع) و حماسه عاشوراست.



قناعت اظهار داشت: تقابل دو جهانبینی یک تقابل مدل مدیریتی در عرصه های بین المللی است که دموکراسی غرب همه چیز را در انسان محوری و برای این دنیا می بیند، اما تفکر اسلامی بر مبنای خدا محوری و برای زندگی کردن در این دنیا و ذخیره برای سرای دیگر می بیند.

استاندار گلستان در بخشی از سخنان خود گفت: انتظار این است که مدیران ارتباط تنگاتنگی با دبیرخانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی داشته باشند و کمیته نظارت و ارزیابی به بهترین شکل وظایف خود را انجام دهد.

وی تصریح کرد: با واریز شدن یارانه های نقدی، مردم روی مبالغ واریزی به حساب خود مدیریت خواهند کرد و ما شاهد افزایش قدرت خرید مردم هستیم.

در این جلسه از کمیته های فعال ستاد دهه فجرانقلاب اسلامی امسال با اهداء لوح تقدیر شد که از بین کمیته ها، کمیته فرهنگی و هنری رتبه اول، از بین دستگاههای اجرایی، راه وترابری استان مقام اول و از بین ستاد دهه فجر شهرستانها، شهرستان رامیان رتبه اول کسب کردند.