بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: از ابتدا مشخص بود، تیم فوتبال امید ایران کار دشواری برای صعود به المپیک 2012 لندن دارد. من پیش از این هشدار داده بودم، کار امیدها دشوار است و مسئولان فدراسیون فوتبال با طرح دوباره این موضوع به نوعی حرف مرا تایید کردند.

وی با تاکید براینکه قدرت‌های برتر آسیا به ویژه تیم‌های شرقی تمام توان خود را معطوف کرده‌اند که حضوری قدرتمند در مرحله انتخابی المپیک 2012 لندن داشته باشند، افزود: متاسفانه در ابتدا مسئولان فدراسیون حرف‌های مرا جدی نمی گرفتند اما خوشحالم که به این نکته رسیدند و به حرف آمدند که تیم امید راه آسانی برای صعود به المپیک ندارد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک قرقیزستان را ضعیف‌ترین حریف امیدهای فوتبال ایران در راه صعود به المپیک 2012 لندن خواند و گفت: کار دشوار است. همین تیم قرقیزستان بدون شک ضعیف‌ترین حریف ما برای کسب سهمیه المپیک بود. کار سخت ما بعد از این بازی تازه آغاز خواهد شد. دیگر تیم‌هایی مانند قرقیزستان انتظار ما را نمی کشند و لازم است تیم با تدارک بهتر مهیای ادامه مسابقات شود.

افشارزاده از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست هرچه زودتر برنامه آماده سازی تیم فوتبال ایران را تدوین کنند و افزود: متاسفانه هنوز سرمربی تیم امید مشخص نشده است. این تیم یک مربی می خواهد که توانایی و تجربه کار در این رده سنی را داشته باشد. مربی که بتواند با باشگاه‌ها همکاری کنند، استعدادها را شناسایی کرده و زمینه پرورش آنها را فراهم آورد و ... .

وی نقش باشگاه‌ها را در آماده سازی تیم فوتبال امید ایران تعیین کننده خواند و گفت: تیم فوتبال امید ایران مانند تمام تیم‌های ملی آبروی کشور است و باشگاه‌ها به عنوان ارکان اصلی ورزش باید با تیم امید همکاری کنند. متاسفانه تا به امروز این همکاری صورت نگرفته که باید ترتیبی اتخاذ شود تا تیم با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته مهیای حضور در پیکارهای انتخابی المپیک شود.

"هر روزی که از دست می دهیم به اندازه یک ماه و هر یک ساعت به اندازه یک روز ما را از دیگر تیم‌ها عقب می اندازد"، دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان این جمله افزود: حریفان ما بیکار نشسته‌اند و مدام در حال کار و برنامه ریزی هستند. اما ما فرصت‌ها را به راحتی از دست می دهیم. یک هفته دیگر عید نوروز است. 13 روز هم که همه جا تعطیل است. با این شرایط یک ماه را خیلی راحت از دست می دهیم.

وی در ادامه افزود: باید در بازیکنان ایجاد علاقه و انگیزه کنیم. بازیکن ملی پوش زمانی که می بیند و متوجه می شود که هیچ علاقمندی نسبت به موفقیت تیم امید نیست، انگیزه خود را از دست می دهد. باید این علاقه را در تیم زنده نگاه داریم.

افشارزاده با ابراز امیدواری از اینکه تیم فوتبال امید ایران بعد از 36 سال جواز حضور در المپیک را بدست آورد، در خصوص انتخاب سرمربی برای تیم امید و اینکه بهتر است سرمربی این تیم مجید جلالی باشد یا حمید استیلی؟، گفت: من اصلا راجع به انتخاب سرمربی تیم امید هیچ اظهارنظری نمی کنم. تا به امروز در این رابطه نه اظهارنظری کرده‌ام و نه اظهارنظری می کنم. مسئولان فدراسیون فوتبال نیز با من برای انتخاب سرمربی تیم امید مشورت نکرده‌اند و اطلاعات من در این رابطه همان چیزهایی که در روزنامه‌ها منتشر شده است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: به عقیده من تیم فوتبال امید ایران نیاز به یک مربی تمرین دهنده خوب خارجی دارد. مربی که بتواند تیم را جمع کند. متاسفانه طی دوره‌های گذشته در تیم امید تعامل خوبی با باشگاه‌ها وجود نداشته و باید این تعامل بصورت دوطرفه ایجاد شود. مربی آینده تیم امید بهتر است تعلق خاص و وابستگی رنگی به تیم‌ها نداشته باشد. واقع گرا باشد و از همکاری مربیان لیگی به خوبی بهره ببرد و ... .

وی در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه در راه آماده سازی تیم امید مشکلاتی وجود داشت و این تیم با کاستی‌های زیادی مهیای دیدار با قرقیزستان شد. امیدوارم مسئولان فدراسیون فوتبال یک تکانی خورده باشند و کار را جدی بگیرند. من از خدا می خواهم یخ آنها آب شود و تیمی قدرتمند را برای المپیک تدارک ببینند.

تیم فوتبال امید کشورمان با تساوی در دیدار برگشت مقابل قرقیزستان و به لطف پیروزی یک بر صفر در ورزشگاه آزادی به مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن صعود کرد تا گام اول از خوان‌های رسیدن به لندن را بردارد.