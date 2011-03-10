سهم زیادی از منابع هدفمندی یارانه ها به بیمه ها داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی روز پنج شنبه در همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران اظهارداشت: منابع حاصل از اجرای این قانون باید به صورت سیستمی و منظومه ای دیده شود. زیرا هر کدام از بخشها معتقدند که بیشترین سهم را برای آنان قائل شوند.

وی با عنوان این مطلب که اگر گردش اقتصاد کشور درست نباشد در همه بخشها دچار مشکل خواهیم شد، افزود:هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش سلامت این است که در دراز مدت نظام تامین اجتماعی به همراه پرداخت نقدی جایگزین شود.

محصولی، یکی از اثرات مهم این قانون را متوجه بیمه ها دانست و گفت: اگر با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موفق شویم سازمانهای بیمه ای تقویت کنیم، این موضوع اثر مستقیم در ارتقای سلامت جامعه دارد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: اگر بخش قابل توجهی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظام سلامت به بیمه ها داده نشود، همچنان در چرخه اقتصادی بخش سلامت کشور دچار دور باطل خواهیم شد.

وی ادامه داد: با اصلاح نشدن الگوی مصرف در بخش سلامت، همچنان با هزینه های اضافی و غیرضرور مواجه ایم. اما وقتی گردش اقتصادی و جریان مالی در بخش سلامت شفاف شد، هزینه های غیر ضرور نیز اصلاح خواهد شد.

محصولی به اجرای بیمه ایرانیان اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح دیگر هیچ کس نمی تواند ادعا داشته باشد که در مراجعه به مراکز درمانی دچار مشکل خواهد بود. زیرا حتی اگر کسی نتواند 50 درصد سهم خود را برای پوشش این بیمه بپردازد، با آوردن معرفی نامه از کمیته امداد و... می تواند به صورت رایگان بیمه شود.

وزیر رفاه یکی از ضروریات هدفمندی یارانه ها را ایجاد عدالت اجتماعی دانست و افزود: اگر می خواهیم به رشد اقتصادی مستمر همراه با عدالت اجتماعی برسیم، باید امکان دسترسی برابر از خدمات عمومی برای همه فراهم شود.

وی با اعلام اینکه دولت موظف شده سهمی از بازتوزیع هدفمندی یارانه ها را در جهت ارتقای کمی و کیفی درمان و بیمه ها هزینه کند، ادامه داد: در مدت سه ماه از اجرای قانون هدفمندی توانستیم ردیف مستقل برای این موضوع باز کنیم و 3 هزار میلیارد ریال نیز به آن اختصاص دهیم.

محصولی بار دیگر در پایان سخنانش در همایش هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت، بر هزینه هدفمند یارانه ها تاکید کرد و گفت: با اصلاحات بنیادین و اساسی و بالا بردن بهره وری و کاهش هزینه ها، شاهد روزی باشیم که بیشترین نفع از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت برسد.