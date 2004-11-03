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۱۳ آبان ۱۳۸۳، ۲۰:۵۲

خبرگزاري فرانسه به نقل از مقامات آمريكايي خبر داد :

رئيس كتابخانه كنگره آمريكا و هيات همراه به ايران مي آيند

رئيس كتابخانه كنگره آمريكا و هيات همراه به ايران مي آيند

مقامات آمريكائي اعلام كردند رئيس كتابخانه كنگره آمريكا به همراه هيات همراه اين هفته به ايران خواهد آمد و درباره مبادله تحقيقات و مسائل آموزشي به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه اين مقامات اعلام كردند سفر جيمز بيلينگتون رئيس كتابخانه كنگره و گروه كوچك همراه  همزمان با بيست و پنجمين سالگرد تسخير سفارت آمريكا در 4 نوامبر 1974  به ايران سفر مي كنند .

مقامات آمريكائي كه خواستند نامشان فاش نشود گفتند اين سفر توسط يك سازمان خصوصي و غير دولتي به نام " پالايش ديپلماسي"Catalytic Diplomacy صورت گرفته و هدف آن كشف امكان تبادل برنامه بين كتابخانه كنگره آمريكا و كتابخانه ملي ايران است.

يك مقام كتابخانه كنگره آمريكا ضمن تائيد گزارش مربوط به اين سفر اظهار داشت اين سفر تا روز جمعه پايان خواهد يافت.

همچنين اين مقامات اظهار داشتند اين تيم بر آن است تا مبادلات فرهنگي را كه درپي اختلافات تهران ، واشنگتن  بر سر مسائل هسته اي محدود شده است  بين محافل علمي دو كشور گسترش دهد.

کد مطلب 127143

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