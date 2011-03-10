  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

بر اساس یک نظرسنجی؛

اکثر آمریکایی ها خواهان کاهش هزینه های نظامی کشورشان هستند

اکثر آمریکایی ها خواهان کاهش هزینه های نظامی کشورشان هستند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که 51 درصد آمریکایی ها برای برخورد با کسری بودجه در این کشور خواهان کاهش هزینه های نظامی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، نظرسنجی خبرگزاری رویترز و موسسه ایپسوس که امروز پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد اکثر آمریکایی ها برای برخورد با کسری بودجه خواهان کاهش هزینه های نظامی هستند و این گزینه را به گزینه های دیگر از قبیل هزینه های پزشکی ترجیح می دهند.

بر اساس نظرسنجی خبرگزاری رویترز و موسسه ایپسوس 51 درصد از آمریکایی ها تمایل خود را برای کاهش هزینه های نظامی و 28 درصد موافقت خود را با کاهش هزینه های پزشکی اعلام کردند.

این نظرسنجی در حالی منتشر می شود که "کالین پاول" وزیر خارجه اسبق آمریکا در گفتگو با سی ان ان از مقام های کشورش خواست تا برای برخورد با کسر بودجه در این کشور، بودجه نظامی و ارتش را کاهش دهند.

کد مطلب 1271438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها