اکثر آمریکایی ها خواهان کاهش هزینه های نظامی کشورشان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، نظرسنجی خبرگزاری رویترز و موسسه ایپسوس که امروز پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد اکثر آمریکایی ها برای برخورد با کسری بودجه خواهان کاهش هزینه های نظامی هستند و این گزینه را به گزینه های دیگر از قبیل هزینه های پزشکی ترجیح می دهند.

بر اساس نظرسنجی خبرگزاری رویترز و موسسه ایپسوس 51 درصد از آمریکایی ها تمایل خود را برای کاهش هزینه های نظامی و 28 درصد موافقت خود را با کاهش هزینه های پزشکی اعلام کردند.

این نظرسنجی در حالی منتشر می شود که "کالین پاول" وزیر خارجه اسبق آمریکا در گفتگو با سی ان ان از مقام های کشورش خواست تا برای برخورد با کسر بودجه در این کشور، بودجه نظامی و ارتش را کاهش دهند.