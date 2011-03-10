توطئه های دشمن علیه ایران همواره ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، سردار حسین سلامی ظهر پنجشنبه در پاسداران در چهارمین یادواره سرداران و 800 شهید شهرستان بهشهر در مصلی این شهرستان افزود: حرکات مختلف کشورهای عربی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است و برنامه های آنان برگرفته از نسخه مقاومت و ایستادگی ایران اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: در گذشته خاورمیانه سکوی پرتاب آمریکا محسوب می شد و عظمت آمریکا به دلیل دارا بودن نفت، بازار و اقتصاد خاورمیانه بوده اما اکنون با توجه به جریانات مختلف اسلام خواهی این قدرت در حال افول است.

سلامی تصریح کرد: کشورهای مختلفی همچون لیبی، اردن، بحرین، عربستان با الگوبرداری از انقلاب ایران اسلامی، خیزش اسلامی را آغاز کرده اند تا با گسترش اسلام، استبداد را به زانو در آوردند.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با اشاره به دلاورمردی های جوانان این مرز و بوم در طول هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: روزگاری برای نشان دادن عزت جامعه خود در شاهنامه و افسانه ها دنبال پهلوانان می گشتیم تا هویت ملت ما را معرفی کند و اکنون یک یک شهدای ما اسطوره های شجاعت و جوانمردی هستند.

سلامی ادامه داد: ملت ایران در برهه کنونی با دارا بودن هزاران شهید نیازی به اسطوره های تاریخی و افسانه اساطیری ندارند چرا که هر یک از کوچه و خیابان ما به نام شهدای سروقامتی تزیین شده که نماد استقامت ملت ما است.

وی اظهار داشت: اگر ایستادگی و غیرت شهدا و خانواده های آنان در طول دفاع مقدس وجود نداشت، از استقلال و آزادی امروز خبری نبود.

سلامی بیان داشت: تمام زندگی خود را مدیون غیرت و جوانمردی این شهدا هستیم و یادواره های شهدا در واقع مصداق عینی، ظاهر و آشکاری است تا ثمره های دلنشین ایستادگی را آیندگان تجربه کنند.

وی اضافه کرد: شهدا رمز جاودانگی، افتخار و اقتدار و درخشش تاریخ یک ملت هستند که نباید با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شود.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با اشاره به اتفاقات مختلف در درون و برون ایران اسلامی تصریح کرد: سیاست بازان داخلی و خارجی با برنامه ریزی های مختلف در پی آنند تا بنای ایران اسلامی برچیده شود و برنامه های مختلف آنان نیز پاتک و ضد حمله ای برای مقابله با ایران است.

سلامی ادامه داد: آمریکا و سردمدارانش می خواهند به بهانه های مختلف و با راه انداختن جریانات و اختلافات داخلی، جریان بیداری اسلامی را ناتوان سازنند و بگویند ایران اسلامی از درون با مشکل مواجه است.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه درایت رهبری و بصیرت روز افزون ملت، در راهپیمایی عظیم 22 بهمن و عکس العمل شدید در برابر غائله 25 بهمن امسال، به جهانیان نشان دادند که هنوز خواستار آرمان های بلند و عظیم این انقلاب هستند.