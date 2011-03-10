شش میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد شعبانی ظهر پنج شنبه در همایش بیمه، آرامش و حقوق شهروندی افزود: برای تشویق این افراد حق بیمه متورسیکلتها را تا ۵۰ درصد کاهش داده ایم.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ بخشنامه برای اجباری شدن بیمه شخص ثالث صادرشده است، اظهار داشت: امسال نیز هفت میلیون بیمه شخص ثالث شامل حوادث جاده ای، جانی و مالی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه بدنه صادر شده است.

شعبانی تعداد کشته های حوادث جاده ای را ۲۳هزار نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد پرونده بالغ بر شش هزار کشته جاده ای در بیمه ایران تشکیل شده است.

وی تعداد پرونده های تشکیل شده جرحی را ۲۰ تا ۳۰ هزار پرونده عنوان کرد و گفت: به ۲۰۰ هزار نفر هم خسارات مالی شامل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران با اشاره به سفرهای نوروزی گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام سفرهای نوروزی شهروندان نسبت به بیمه خودروهای خود مبادرت کنند تا در موقع بروز حوادث بتوانند از حمایتهای بیمه ای بهره مند شوند.

وی در خصوص واحدهای سیار پرداخت خسارت بیمه ایران گفت: پس از اعلام تصادف، این واحدها در محل حاضر و چک خسارت تا زیر ۳۰۰ هزار تومان را بدون کروکی و تا سقف ۵۰۰ هزار تومان را با کروکی پلیس تحویل مشتری می دهند.

شعبانی افزود: هرچند واحدهای پرداخت خسارت سیار در سطح شهر فعال هستند، اما شعب پرداخت خسارت نیز در زمان مراجعه مشتریان موظف به پذیرش هستند.