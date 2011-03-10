احیای فرهنگ قرآن وحدت بین مسلمین را نهادینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امام جمعه بیرجند پیش از ظهر پنج شنبه در نشست اندیشمندان علمای شیعه و سنی خراسان جنوبی، اظهار داشت: در صورتی که با آگاهی و بصیرت قرآن را در ابعاد گوناگون پیاده کنیم و با احیای فرهنگی قرآن می توانیم وحدت را در بین مسلمین نهادینه کنیم.
وی اضافه کرد: نباید از قرآن و نهج البلاغه فاصه گرفت بلکه باید با تمسک به قرآن و توجه به هویت اسلامی ارتباط خود را با خدا و قرآن بر قرار کرد.
حجت الاسلام رضایی بیرجندی بر احیای فرهنگ اسلام و قرآن تاکید و بیان داشت: مردم باید نگاه زیبا شناختی به دین داشته باشند زیرا دین اسلام عین زیبایی و حقیقت است.
وی با بیان اینکه ضرورت وحدت بر هیچ کس پوشیده نیست، تصریح کرد: باید با هوشیاری و بصیرت تمام نقشه های دشمنان را خنثی کرد.
به گفته وی اصل وحدت بین مسلمانان و تقریب مذاهب یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و امروز جهان اسلام با یک حرکت اسلامی، گسترده و مردمی خود را آماده تشکیل خاورمیانه اسلامی می کند.
وی بر نهادینه شدن فرهنگ اسلام در جهان تاکید کرد و ادامه داد: امید است حرکت های انقلابی مردم مسلمان مصر و لیبی به پیروزی برسد تا بتوانیم هر چه زودتر جشن حاکمیت اسلام در جهان را برپا کنیم.
حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به حوادث کشور لیبی، خاطرنشان کرد: این عوامل ناشی از تمسک به قرآن ناطق بوده و باید بیشتر به این امر توجه داشت.
وی ادامه داد: امروز جهانی سازی یک واقعیت است اما عده ای می خواهند موانع ایجاد کنند و باید گفت که این مقاومت بیهوده است چرا که دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است.
امام جمعه بیرجند تحمیل مکتب سکولاریزم در جهان، مصرف گرایی، غلبه هویت ماشینی بر هویت انسانی را از جمله چالش های جهانی شدن ذکر کرد و یادآور شد: کاربرد اصل تعقل و پرهیز از سطحی نگری را از راه های مبارزه با مکتب سکولاریزم است.
امام جمعه اهل سنت شهرستان بیرجند نیز در این نشست، برگزاری نشست ها و تاثیرات آن در تقویت وحدت میان مذاهب منطقه، گفت: برگزاری این نشست ها تاثیر زیادی در تقویت وحدت بین مذاهب دارد، به شرط آنکه این نشست ها فقط متحصر به هفته وحدت نباشد و در تمام سال به مناسبت های مختلف باید این همایش ها بین علمای شیعه و سنی برگزار شود.
مولوی فاروقی در خصوص نهادینه کردن وحدت گرایی، اظهار داشت: برای نهادینه کردن وحدت گرایی باید همه ائمه جمعه و جماعات در سخنرانی هایشان اهمیت وحدت را در خطبه های نماز جمعه در طول سال بیان کنند.
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