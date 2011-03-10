احیای فرهنگ قرآن وحدت بین مسلمین را نهادینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امام جمعه بیرجند پیش از ظهر پنج شنبه در نشست اندیشمندان علمای شیعه و سنی خراسان جنوبی، اظهار داشت: در صورتی که با آگاهی و بصیرت قرآن را در ابعاد گوناگون پیاده کنیم و با احیای فرهنگی قرآن می توانیم وحدت را در بین مسلمین نهادینه کنیم .

وی اضافه کرد: نباید از قرآن و نهج البلاغه فاصه گرفت بلکه باید با تمسک به قرآن و توجه به هویت اسلامی ارتباط خود را با خدا و قرآن بر قرار کرد .

حجت الاسلام رضایی بیرجندی بر احیای فرهنگ اسلام و قرآن تاکید و بیان داشت: مردم باید نگاه زیبا شناختی به دین داشته باشند زیرا دین اسلام عین زیبایی و حقیقت است .

وی با بیان اینکه ضرورت وحدت بر هیچ کس پوشیده نیست، تصریح کرد: باید با هوشیاری و بصیرت تمام نقشه های دشمنان را خنثی کرد .

به گفته وی اصل وحدت بین مسلمانان و تقریب مذاهب یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و امروز جهان اسلام با یک حرکت اسلامی، گسترده و مردمی خود را آماده تشکیل خاورمیانه اسلامی می کند .

وی بر نهادینه شدن فرهنگ اسلام در جهان تاکید کرد و ادامه داد: امید است حرکت های انقلابی مردم مسلمان مصر و لیبی به پیروزی برسد تا بتوانیم هر چه زودتر جشن حاکمیت اسلام در جهان را برپا کنیم .

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به حوادث کشور لیبی، خاطرنشان کرد: این عوامل ناشی از تمسک به قرآن ناطق بوده و باید بیشتر به این امر توجه داشت .

وی ادامه داد: امروز جهانی سازی یک واقعیت است اما عده ای می خواهند موانع ایجاد کنند و باید گفت که این مقاومت بیهوده است چرا که دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است .

امام جمعه بیرجند تحمیل مکتب سکولاریزم در جهان، مصرف گرایی، غلبه هویت ماشینی بر هویت انسانی را از جمله چالش های جهانی شدن ذکر کرد و یادآور شد: کاربرد اصل تعقل و پرهیز از سطحی نگری را از راه های مبارزه با مکتب سکولاریزم است .

امام جمعه اهل سنت شهرستان بیرجند نیز در این نشست، برگزاری نشست ها و تاثیرات آن در تقویت وحدت میان مذاهب منطقه، گفت: برگزاری این نشست ها تاثیر زیادی در تقویت وحدت بین مذاهب دارد، به شرط آنکه این نشست ها فقط متحصر به هفته وحدت نباشد و در تمام سال به مناسبت های مختلف باید این همایش ها بین علمای شیعه و سنی برگزار شود .