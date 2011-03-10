به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی، صبح امروز پنج شنبه در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، با تشکر از رفتار و گفتار عاقلانه و مدبرانه خبرگان ملت در انتخاب هیأت رئیسه جدید این مجلس، بیداری اسلامی ملتهای منطقه را حادثه ای بسیار عظیم و الگو گرفته از روند استمرار و پیشرفت جمهوری اسلامی دانستند و ضمن تبیین وظایف خطیر مسئولان و سیاسیون در این شرایط بسیار حساس، در سخنانی مهم و صریح خطاب به همه بویژه جوانان تأکید کردند: این پیام من است که هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیر اخلاقی و توهین آمیز، "خلاف شرع، مخالف عقل سیاسی و ضربه به جمهوری اسلامی است و خداوند را خشمگین می سازد."

ایشان با تشکر از خبرگان عالی شأن امت، به ناکام ماندن دشمنان در قضیه انتخاب هیأت رئیسه مجلس خبرگان اشاره کردند و با قدردانی ازاعضای خبرگان بویژه آقای هاشمی رفسنجانی افزودند: آنان انتظارداشتند میان خبرگان اختلاف بوجود آید و مسابقة خدمت به رقابت منفی برای تصرف موقعیت ها وجایگاهها تبدیل شود اما به برکت اخلاص خبرگان وعقل وتدبیری که در رفتار ها و گفتارها مشاهده شد، این مسئله به فضل الهی، به خیر اسلام و جمهوری اسلامی تبدیل شد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به رفتار آقای هاشمی رفسنجانی در این مسئله افزودند: با توجه به سابقة عقل و احساس مسئولیتی که همیشه در ایشان دیده ایم، انتظار همین رفتار را داشتیم.

ایشان همچنین انتخاب آیت الله مهدوی کنی را به ریاست مجلس خبرگان، انتخابی بجا و به حق خواندند و افزودند: ایشان از ابتدای انقلاب تا امروز در همة عرصه‌ها از جمله روحانیت ـ سیاست ـ مسائل جاری کشور ـ "حوزه و دانشگاه"، و دیگر عرصه ها، شخصیت برجسته و بارزی بوده اند.

رهبر معظم انقلاب شرایط امروز کشور را با توجه به اوضاع منطقه، بسیار حساس دانستند و افزودند: حوادث بسیار عظیمی که در کشورهای منطقه در حال وقوع است هنوز در ابتدای راه است و باید با درک ابعاد گوناگون آن، به وظایف مهم خود عمل کنیم.

حضرت آیت الله خامنه ای، "حضور مردم در صحنه" و "شعار اسلامی" را دو شاخص بسیار مهم تحولات جاری در منطقه خواندند و افزودند: روند این تحولات، آرزوی همه مسلمانان صادق و اندیشه های والا در ایران و دیگر کشورهای جهان بوده است.

ایشان، حضور و استقامت ملتها در میدان مبارزه و خطر را، ضامن پیروزی آنها برشمردند و خاطر نشان کردند: هنگامی که مردم همانند آنچه 32 سال قبل در ایران اتفاق افتاد با جسم و تن خود در میدان حضور یابند دست قدرت الهی، اراده و عزم آنان را استحکام می بخشد و پیروزی آنان را قطعی می سازد.

رهبر معظم انقلاب افزودند: در پرتو حمایت پروردگار از اراده ملتها نه تنها "حکام وابسته، فاسد و مستبد" بلکه آمریکا و دیگر قدرتهای جهان با همه خوی کشتار و بی رحمی، در نهایت مغلوب ملتها می شوند و وعده های الهی محقق می گردد همانگونه که در حوادث جاری نیز این حقیقت شوق آفرین را تجربه می کنیم.

حضرت آیت الله خامنه ای " شعار اسلام" را دومین شاخص قیام ملتها در منطقه خواندند و افزودند: البته انگیزه های لیبرالی، قومی و دیگر انگیزه ها نیز ممکن است وجود داشته باشد اما متن و بدنه ملتهای منطقه، مسلمان است و به همین علت شعارهای اسلامی در تحولات جاری، نمایان و محسوس است.

حضرت آیت الله خامنه ای، الگوسازی انقلاب اسلامی را یکی از عوامل مؤثر در تحولات بسیار مهم منطقه دانستند و خاطر نشان کردند: "پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل جمهوری اسلامی، "ماندگاری، استحکام و پیشرفتهای چشمگیر و روزافزون نظام اسلامی در زمینه های مختلف"، به عنوان یک الگوی هویت بخش و عزت آفرین در مقابل چشمان ملتهای مسلمان منطقه قرار دارد و آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

تمرکز دشمنان بر جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسلامی است

رهبر معظم انقلاب تمرکز سیاستها و تبلیغات دشمنان اسلام و ایران را برای "جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسلامی"، نشانه همین واقعیت خواندند و فرمودند: زورگویان جهانی با روشهای مختلف از جمله بزرگ نمایی ضعفها و دروغ پردازیهای مستقیم و غیر مستقیم، تلاش می کنند الگوی جمهوری اسلامی را در چشم ملتها تضعیف و تخریب کنند.

ایشان دو عامل درونی و بیرونی را در تضعیف الگوی جمهوری اسلامی مؤثر دانستند و افزودند: عامل درونی از جمله نقص ها، کوتاهی ها، کم کاریها، اختلافات، قدرت طلبی، بی سیاستی و دنیا طلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملتها، تأثیر بیشتری دارد و اگر این مسائل را مراقبت و علاج کنیم عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمنان با اراده خداوند خنثی خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای مسئولان، زبدگان، برجستگان، روشنفکران ـ علماء و همه افرادی را که قدرت تأثیرگذاری دارند، به مراقبت کامل و تلاش بیشتر برای رفع مسائل و عوامل درونی تضعیف جمهوری اسلامی فراخواندند.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه بحث عوامل تضعیف جمهوری اسلامی، سخنان خود را بر مذمت و محکومیت شدید رفتارهای خلاف اخلاق متمرکز کردند و افزودند: فضای اهانت و هتک حرمت، مخالف اسلام، خلاف شرع و خلاف عقل سیاسی است و موجب خشم خداوند می شود.

انتقاد، مخالفت و بیان شجاعانه عقاید بی‌اشکال است

رهبر انقلاب اسلامی، انتقاد، مخالفت و "بیان صریح و شجاعانه عقاید" را بدون اشکال برشمردند اما افزودند: همه این مسائل باید بدور از "هتک حرمت و اهانت و فحاشی"، بیان شود تا اعصاب جامعه و آرامش مردم را بر هم نزند و همه در این زمینه مسئولند.

ایشان در سخنانی صریح به همه بویژه جوانان افزودند: پیام من به همه کسانی که حرف می زنند و یا در مطبوعات، وبلاگ ها و محیط های دیگر می نویسند این است که مخالفت کردن، رد کردن و محکوم کردن یک فکر سیاسی و دینی یک چیز است و ابتلای به رفتار غیر اخلاقی و دشنام و هتک حرمت چیز دیگر. من این مسائل غیر اخلاقی را قاطعانه و بطور کامل رد می کنم و نباید انجام شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به یک اشتباه فاحش و تصور کاملاً غلط افزودند: برخی جوانان با اخلاص، مؤمن و خوب، متأسفانه تصور می کنند اینگونه اقدامات وظیفه است اما این رفتارها، دقیقاً خلاف و عکس وظیفه است.

توجه به نفوذ دشمنان در صفوف و اجتماعات برای به انحراف کشیدن حرکت مومنین انقلاب

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه، توجه به نفوذیها و دخالتهای دشمنان را نیز ضروری دانستند و افزودند: همانگونه که امام نیز می فرمود گاهی نفوذی ها وارد اجتماعات اشخاص مؤمن و مخلص می شوند و آنها را به حرکتی انحرافی می کشانند که از این هم، نباید غفلت کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر پرهیز از غفلتهای ناشی از احساساتی شدن افزودند: از همه بخصوص جوانان عزیز می خواهم که نگذارند فضای غیبت، تهمت، هتاکی و شکسته شدن حریم ها ادامه پیدا کند که اگر ادامه یابد مانند یک بیماری به همه چیز سرایت می کند.

ایشان در همین زمینه، به برخی رفتارهای غیر اخلاقی در بعضی نماز جمعه ها یا محیط های درس اشاره و تأکید کردند: این رفتارها، غلط اندر غلط است.

رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی این بخش از سخنانشان خاطر نشان کردند: "رفتارهای غیر اخلاقی و توهین آمیز، مخالف مصلحت انقلاب و کشور است، موجب اختلاف و دو دستگی می شود و به شکوه و عظمت نظام اسلامی ضربه می زند و به جوانان نصیحت می کنم کاملاً از آن خودداری کنند".

بزرگان از خبرهای دروغ تاثیرپذیری نداشته باشند

رهبر معظم انقلاب همچنین در نصیحتی به بزرگان نیز خاطر نشان کردند: مواضع درست، بیان صحیح و پرهیز از تأثیرپذیری از خبرهای دروغ جزو وظایفی است که بزرگان باید به آن کاملاً توجه کنند.

ایشان در همین زمینه افزودند برخی افراد، خدمات و تلاشهای نظام، و زحمات شبانه‌روزی و مخلصانه مسئولان از جمله دولت مردان را با شنیدن یک خبر دروغ، زیر سؤال می برند که این رفتار هم خلاف است و باید از آن پرهیز شود.

در آغاز این دیدار آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان در سخنان کوتاهی به برگزاری اجلاس رسمی مجلس خبرگان در هفدهم و هجدهم اسفند با حضور81 نفر از اعضای مجلس اشاره کرد و گفت: دراین اجلاس رئیس واعضای هیأت رئیسه مجلس برای دو سال انتخاب شدند که با ابراز محبت آیت الله هاشمی رفسنجانی این مسئولیت به بنده تفویض شد.

آیت الله یزدی نایب رئیس اول مجلس خبرگان نیز در گزارشی از اجلاس اخیر گفت: تجلیل از حضور حماسی ملت در راهپیمایی 22 بهمن، الگوپذیری بیداری اسلامی ملتهای منطقه ازجمهوری اسلامی، استکبار ستیزی، لوازم و ضرورتهای حرکت در خط امام، ضرورت برخورد قانونی وقاطعانه با عناصراصلی فتنه وتأکید بر اعتدال در گفتار و رفتار از محورهای سخنان نمایندگان خبرگان و میهمانان اجلاس بود.