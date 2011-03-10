نیروی انتظامی استان مرکزی با وسایل نقلیه فاقدبیمه برخورد جدی کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت الاسلام حکمت علی مظفری ظهر پنج شنبه در همایش بیمه، آرامش و حقوق شهروندی با بیان اینکه در سال ۸۷ در قالب لایحه ای بیمه شخص ثالث اصلاح و به شکل پیشرفته درآمده است افزود: این قانون هر ازچند گاهی و بنابر مقتضیات زمان نیاز به بازنگری دارد.

وی بیمه را در جهت جبران بخشی از آلام خانواده ها دانست و گفت: بیمه به عنوان بخشی از حقوق شهروندی در حال حاضر توانسته است شکل حقوقی تری به خود بگیرد.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: با توجه به تصویب چارت معاونت پیشگیری در دادگستری امید است از ظرفیتهای قانون گذار در زمینه پیشگیری استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه در نظام حقوقی اسلامی صنعت بیمه ۱۴۰۰ سال قدمت دارد ولی فرصتی برای اجرای این نظام حقوقی داده نشده است اظهارداشت: فلسفه بیمه برای ایجاد آرامش برای افراد است و گسترش بیمه در آینده می تواند در همه ابعاد زندگی بشر نقش آفرینی کند.

مدیرعامل بیمه ایران در استان مرکزی نیز با بیان اینکه از سال ۴۷ تا ۸۷ قانون بیمه اتومبیل دست نخورده باقی مانده بود گفت: اصلاح بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ یک نقطه عطف در صنعت بیمه محسوب می شود.

محمدرضا مقدسی با اشاره به اینکه بیمه در رکود اقتصادی، تورم، عدالت اجتماعی، بهداشت روحی و روانی خانوداه ها نقش دارد اظهارداشت: با توجه به حوادث عظیمی که در کشور ما اتفاق می افتد و جایگاه اول و دوم ایران در تصادفات نقش بیمه پررنگ باید نگریسته شود.

وی با اشاره به اینکه تا بهمن ماه امسال ۲۳ هزار کشته در تصادفات داشته ایم گفت: در این قانون بیمه شخص ثالث که یک قانون حمایتی به شمار می رود یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.

مقدسی پرداخت خسارتهای مالی بدون حضور پلیس، بیمه پرداخت علی الحساب و پرداخت بیمه دیه را از دیگر خدمات بیمه ایران عنوان و خاطرنشان کرد: باید به پیشگیری بیشتر توجه کرد و نیروی انتظامی نیز گواهینامه افراد پرخطر را ضبط کند.

وی با بیان اینکه در کشور ۲۰درصد سود عملیات بیمه شخص ثالث به وزارت راه، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی تعلق می گیرد اضافه کرد: اما این سود در استان مرکزی به علت کم بودن بودجه ها پرداخت نمی شود.

در این همایش به بازماندگان حادثه اتوبوس ایلام - ساوه در راستای قانون بیمه شخص ثالث یک میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان پرداخت شد