تصویر نقشه کامل مداری مغز پستانداران

به گزارش خبرگزاری مهر، این نقشه که بخشهای مختلف آن بر روی یکدیگر همپوشانی دارند نمایانگر سلولهای متصل به هم هستند که چگونگی عملکرد مغز پستانداران را نمایش می دهند. شیوه ای که برای ترسیم این نقشه سه بعدی از مغز یک موش به کار گرفته شده است می تواند به عصب شناسان در درک اتصالاتی که منجر به شکل گیری مغز انسانها می شوند، کمک کند.

محققان کالج پزشکی هاروارد برای ترسیم این نقشه که نورونهای بخشی از مغز موش را که با غشای بینایی در ارتباطند نشان می دهد، دو شیوه تصویربرداری را با یکدیگر ترکیب کردند.

این دانشمندان در ابتدا فعالیتهای نورونی در غشای بینایی موشهای زنده را به منظور ردیابی سلولهایی که تحت تاثیر اطلاعات بینایی تحریک می شوند، اندازه گیری کردند. سپس محققان موش را کشته و غشای بینایی او را به هزار و 215 لایه برش دادند و سپس با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی بیش از سه میلیون عکس را از این لایه ها به ثبت رساندند.

در نهایت این تصاویر با یکدیگر ترکیب شده و با استفاده از رایانه ای با توانایی پردازش 30 تا 40 ترابایت اطلاعات، تصویری سه بعدی از این تصاویر به وجود آمد. البته این بخش ساده ای از مطالعه به شمار می رود زیرا محققان در ادامه و با مشقت فراوان تمامی اتصالاتی که توسط 10 نورون فعال در مرحله اولی مطالعه به وجود آمده بودند را ردیابی کردند. این شامل ردیابی 240 آکسون و دندریت در میان توده ای از اتصالات بود که توسط دیگر آکسونها و دندریتها به وجود آمده بودند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، نقشه نهایی جزئیات فراوانی را از رفتارهای مغزی آشکار می کند. محققان با استفاده از این نقشه دریافتند نورونهایی که مغز را از فعالیت باز می دارند تحت تاثیر تمامی نورونهای تحریک شده در توده مغزی قرار دارند. این یافته ها می توانند دورانی جدید از مطالعات بر روی نحوه برقراری ارتباط در میان شبکه مغزی پستانداران را آغاز کند.