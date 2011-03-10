افزایش روابط اقتصادی تهران و جاکارتا به بیش از یک میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، محمود فرازنده در این دیدار اظهار داشت: ایران و اندونزی قادرند روابط منسجم اقتصادی با یکدیگر داشته باشند زیرا هر دو کشور از ظرفیت های قابل توجهی برخوردارند و در این میان نقش استراتژیک اندونزی در آسیای جنوب شرقی جهت گسترش بازار نفت وگاز ایران وهمچنین تولید کالای مهمی مانند کود شیمیایی بسیار حائز اهمیت می باشد.

وی تصریح کرد : ایران دارای منابع غنی معدنی و فسیلی می باشد و دومین کشور بزرگ دنیا در برخورداری از ذخایر عظیم گاز می باشد و با توجه به موقعیت اندونزی در آسیای جنوب شرقی این کشور می تواند بعنوان پخش کننده و یا مکان پالایش نفت و یا گاز ایران ایفای نقش نماید.

سفیر کشورمان با تأکید بر اینکه ایران به اندونزی بعنوان مکانی برای پالایش منابع طبیعی خود می نگرد، افزود : ایران و اندونزی بصورت مشترک در حال ساخت پالایشگاه نفت با ظرفیت بیش از 3 هزار بشکه در روز به ارزش 5 میلیارد دلار در منطقه بنتن می باشند.

وی درخصوص همکاری میان دو کشور درحوزه انرژی های نوین ازقبیل انرژی هسته ای، گفت: هنوز دراین حوزه همکاری چندانی انجام نشده است زیرا در اندونزی مخالفت هایی با ساخت نیروگاه هسته ای وجود دارد و نگرانی مردم اندونزی در این خصوص در حال افزایش می باشد که دلیل آن را من نمی دانم .

سفیر ایران درخصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان تصریح کرد : با وجود اینکه کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت تسلیحات کشتار جمعی متهم می نمایند ولی ایران توانسته است فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود را جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز خود را به نتیجه برساند.

محمود فرازنده در ادامه سخنان خود چشم انداز روابط اقتصادی میان ایران و اندونزی را مثبت ارزیابی کرد و افزود : در کنار روابط اقتصادی، در حوزه های سرمایه گذاری، تجاری، آموزشی، توسعه، علوم مختلف پیشرفته روز دنیا و حوزه های انرژی نیز بسمت توسعه هرچه بیشتر روابط فعلی پیش خواهیم رفت.