کاروان دانشجویان دانشگاه مازندران رهسپار سرزمین نور شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، کاروان راهیان نور دانشجویان دانشگاه مازندران ظهر پنجشنبه به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

این کاروان شامل 225 دانشجوی دختر، 105 دانشجوی پسر و تعدای از مسئولان دانشگاه مازندران بوده که به مدت هفت روز به این مناطق اعزام شدند.

اعزام کاروان راهیان نور دانشگاه مازندران در قالب سه طرح در حال برگزاری است که بخش اول آن اعزام معاونان دانشگاه، روسای دانشکده ها و اعضای هیئت علمی بوده که در بهمن ماه به این مناطق اعزام شدند.

بخش دوم دانشجویان و بخش سوم نیز کارکنان دانشگاه به همراه خانواده هایشان هستند که در فروردین ماه 1390به این مناطق اعزام خواهند شد.

هدف از اعزام این کاروان ها، قدردانی از تلاش همه شهیدانی است که در راه آسایش و آرامش ملت ایران جان خود را در طبق اخلاص نهادند.

در این سفر از محل شهادت شهید چمران، منطقه عملیاتی فکه، منطقه عملیاتی فتح المبین و یادمان شهدای چزابه، شهدای اروند کنار، شهدای شلمچه، شهدای هویزه و مقبره شوش دانیال و موزه دفاع مقدس بازدید می شود.