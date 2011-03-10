بخش بهداشت و درمان در بسته های حمایتی دولت قرار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز پنج شنبه در همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران بر توجه دولت به بخش سلامت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور تاکید کرد و افزود: می بایست نگاه حداکثری به بسته های حمایتی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه گروههای هدف و آسیب پذیر در بخش سلامت در تقسیمات قانون هدفمندی یارانه ها به خوبی ترسیم نشده اند، از سالمندان و مادران باردار به عنوان گروههایی نام برد که می بایست مورد توجه قرار گیرند.

معاون نظارت و برنامه ‌ریزی سازمان نظام پزشکی ایران، خواستار آمایش سرزمینی و استانی در حوزه سلامت و بار بیماریها شد و افزود: تامین بسته های بهداشتی و درمانی و پوشش بیمه ای اقلام دارویی نوین، از جمله اقداماتی است که دولت می بایست در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اثرگذاری آن بر حوزه سلامت انجام دهد.

زالی در تشریح یکی دیگر از پیشنهادات ادامه داد: در بسته های حمایتی بیمه ها نگاه سلامت محور باید جایگزین نگاه درمان محور قرار بگیرد و نگاه حداکثری به بسته های حمایتی داشته باشیم.

دبیر علمی همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت با عنوان این مطلب که 85 درصد خدمات سرپایی در مراکز درمانی بخش خصوصی صورت می گیرد، افزود: تا 25 درصد بستری در استانهای بزرگ کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی به بررسیهای سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: در 9 ماهه اول سال 89 و قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور، 22 درصد رشد پرسنلی، 77 درصد رشد در خرید، 55 درصد رشد در نگهداری تجهیزات پزشکی و در مجموع هزینه های غیردولتی در بخش بستری 22 درصدی رشد داشته است که نشان می دهد بخش خصوصی با یک کم رمقگی مواجه است.

زالی با عنوان این مطلب که اگر تورم بخش سلامت را در سال آینده زیر 20 درصد بگیریم، 45 درصد اقشار کم درآمد و متوسط شهری از سلامت برخوردار خواهند بود، افزود: اگر این تورم به 25 درصد برسد وضعیت بدتر خواهد شد.

معاون سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به اینکه دولت برای 30 درصد وجوه بازتوزیع حاصل از هدفمندی یارانه ها را در قالب 10 بسته حمایتی تعریف کرده است، ادامه داد: متاسفانه بخش بهداشت و درمان در این بسته های حمایتی قرار نگرفته است.