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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

اولین مدرسه رباتیک در هرمزگان افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: اولین مدرسه رباتیک هرمزگان که محل تجمع نخبه های هرمزگانی است بدون حضور مسئولان استانی و کانون نخبگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدرسه رباتیک که ظهر پنجشنبه بدون حضور مسئولان استانی به بهره برداری رسید بخشی از موسسه آموزشی پژوهشی نانو صنعت است که با فعالیت در زمینه های متنوع نانوتکنولوژی، مهندسی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، مخابرات، برق، آلومینیوم، معدن و فناوری اطلاعات شکل گرفته است.

مدیرعامل این موسسه سرمایه اصلی موسسه را در اختیار داشتن نیروی مستعد و نخبه و برخورداری از مشاوره علمی هیآت علمی دانشگاه ها و مشاوران صنعتی عنوان کرد.

حسن رئیسی در ادامه گفت: اعضای این موسسه 14 ثبت اختراع داشته اند و در جشنواره خوارزمی مقامهای اول تا هفتم را کسب کرده اند.

معاون فرماندار، تنها مقام استانی حاضر در جلسه به این نخبگان قول مساعد در جهت پیشبرد اهدافشان در راستای بالا بردن سطح علمی را استان داد.

کد مطلب 1271457

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