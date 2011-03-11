آمار تعداد کل دانشجویان/ انتقاد از تربیت نیرو دردانشگاهها برای خارجیها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش پنجشبه در نشست آمایش آموزش عالی در دانشگاه هرمزگان گفت: قبل از انقلاب اسلامی در استان هرمزگان حتی یک مرکز آموزش عالی وجود نداشت و تا سال 70 یک دبیرستان هم در جزیره قشم نبود اما در حال حاضر بین 13 تا 27 هزار دانشجو در جزیره قشم که حتی از بحرین هم بزرگتر است در حال تحصیل هستند. همچنین در استان هرمزگان اکنون 66 هزار دانشجو وجود دارد.
وی با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود 3 میلیون و 8010 هزار دانشجو در دانشگاههای کشور در حال تحصیل هستند، گفت: سالانه حدود 800 هزار دانشجو وارد دانشگاه میشوند و نزدیک به 800 هزار نفر نیز از دانشگاه خارج میشوند. فرآیندی که سالانه ورودی وخروجیاش یک میلیون و 600 هزار نفر است چه انتظاری میتوان از آن داشت و خروجیاش برای کشور چگونه باید باشد اینجاست که بحث آمایش آموزش عالی اهمیت خود را نشان میدهند.
معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه کلید حل معمای اقتدار جمهوری اسلامی ایران در آموزش عالی است، گفت: کارگروههای متعددی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر روی احکام جدی برنامه پنجم توسعه کار میکنند. این کارگروهها باید بر روی شاخصهای نقشه جامع علمی کشور نیز کار کنند تا در راستای کسب مقام دوم در پایان برنامه پنجم توسعه در کلیه بخشهای علوم و همچنین مقام اول در افق 1404 موفق شویم.
وی در تدوین ضرورت تهیه طرح آمایش آموزش عالی گفت: نقش دانشگاهها فقط این نیست که یکسری آدم تربیت کند. هر چند که یکی از نقشهای اصلی دانشگاه تربیت نیرو است اما انتظار داریم دانشگاه چالشهای پیش روی جامعه و عوامل ایجادش را نیز شناسایی کند و به این ترتیب اگر در کنار شناسایی چالشهای جامعه، دانشگاه بتواند خوب نیرو تربیت کند تصمیمات درستی نیز در مجلس و دولت شکل میگیرد.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: در بحث آمایش آموزش عالی باید طی سال آینده تفاهمنامهای که برنامه عملیاتی است با هر مجموعه استانی امضا کنیم و در آن گنجانده شود که آنها چه باید بکنند و ما چه وظایفی داریم. یعنی در آن مشخص شود که یک استان در پنج سال آینده چه تعداد نیروی متخصص میخواهد که بخشی از آن توسط خود استان و بخشی دیگر توسط استانهای دیگر کشور تامین شود.
نادری منش در تبیین اینکه آمایش آموزش عالی باید درصدد نزدیک شدن به این واقعیت که دانشگاه در حال حل مسایل جامعه است، باشد، خاطرنشان کرد: فقط هدررفت عدم بهره وری درست از انتقال نیرو، برق، گاز و آب روزانه برابر 150 میلیون متر مکعب است. اگر توان دانشگاهها و مراکز علمی به واسطه نزدیک شدن به حل مشکلات جامعه که نتیجه عملیاتی شدن آمایش آموزش عالی است تحقق پیدا کند و حتی فقط 20 درصد از این هدررفت پایین بیاید ما میتوانیم کل هزینههای دانشگاهها را با این صرفه جویی 20 درصدی تامین کنیم.
وی از انعقاد تفاهمنامهای میان دانشگاههای هر استان با مجموعههای مختلف در آن استان ظرف 6 ماه خبر داد و گفت: طی این تفاهمنامه باید مشخص شود که چه اتفاقی باید در استان مربوطه بیافتد. آن وقت براساس این تفاهمنامه نزد دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی میرویم تا نظر آنها را جویا شویم.
حسین نادری منش تاکید کرد: دانشگاه باید از یک سیستم لوکس تربیت نیرو برای آن سوی مرزها تبدیل به مکانی شود که هر قدمی که در آن برداشته میشود یک اتفاق برای پیشرفت جامعه باشد. بدون شک در این صورت است که قابلیت این را پیدا میکنیم که جوانان از جهان اسلام ترغیب شوند تا به ایران بیایند.
معاون آموزشی وزیر علوم با یادآوری اینکه در حال حاضر در برخی از حوزههای علم رتبه اول یا دوم را دارا هستیم، گفت: جایگاه اول یا دوم ایران در برخی حوزههای علم در حالی است که قرار بوده این رتبهها در افق 1404 حاصل شود. با این وجود همچنان در تبدیل دانش به فناوری مشکل داریم که باید در برنامه پنجم توسعه آن را حل کنیم و در واقع مشکل ایران در زمینه تبدیل دانش به فناوری را باید در بخش خصوصی جستجو کنیم.
وی افزود: بخش خصوصی را عمدتاً فارغالتحصیلان دانشگاهها شکل میدهند اما در آنجا فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت دیده نمیشود و این نشان میدهد که فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت را به فارغالتحصیلان مان که در بخش خصوصی فعال هستند در دوران دانشجوییشان آموزش ندادهایم اینجاست که نگاهمان فرابخشی میشود.
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