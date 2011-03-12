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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

قزلباش تاکید کرد:

هنگام خرید وسایل انرژی‌بر به برچسب انرژی توجه کنید

هنگام خرید وسایل انرژی‌بر به برچسب انرژی توجه کنید

کرج - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: لازم است شهروندان در هنگام خرید وسایل انرژی بر به برچسب انرژی توجه کنند و در این زمینه، همه موارد مورد نیاز را مورد توجه قرار دهند.

پریچهر قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف لازم است به برچسب معیار مصرف انرژی بر روی محصولاتی که استاندارد معیار مصرف انرژی برای آنها تهیه و تدوین شده است، توجه شود.

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد ادامه داد: برچسب معیار مصرف انرژی، مصرف کنندگان را با میزان کارایی وسایل انرژی‌بر آشنا می‌ کند که این امر بر اهمیت آن می افزاید.

این مسئول عنوان کرد: بر روی برچسب معیار مصرف انرژی هفت حرف لاتین ازA  تا G  با هفت رنگ از سبز تا قرمز مشخص شده است که هر حرف و هر رنگ نشاندهنده درجه ای از مصرف انرژی  وسیله مورد نظر است.

وی افزود: حرف A و رنگ سبز پررنگ نشانگر کمترین مصرف انرژی و بیشترین کارایی وسیله و حرف G  و رنگ قرمز نشانگر بیشترین مصرف و کمترین کارایی وسیله است.

این مسئول تاکید کرد:  با نصب برچسب معیار مصرف انرژی، در هنگام خرید وسایل خانگی، مصرف کننده با دیدن درجه (رتبه) انرژی از میزان مصرف انرژی و کارایی وسیله آگاه می‌شود و می‌تواند وسیله کم مصرف را نسبت به وسایل مشابه تشخیص داده و انتخاب کند.

قزلباش یادآور شد: تاکنون 34 عنوان استاندارد در زمینه معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر و 18 عنوان استاندارد در زمینه فرآیند های تولید در صنایع انرژی بر تهیه و تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاقمندان می توانند جهت مشاهده استانداردهای معیار مصرف انرژی که تاکنون تدوین شده است به آدرس الکترونیکی سازمان استاندارد یعنی www.isiri.org مراجعه کنند.

کد مطلب 1271464

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